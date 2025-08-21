Η αλεξιπτωτίστρια Jade Damarell έπεσε από ύψος 15.500 ποδιών (περίπου 4,7 χιλιόμετρα) μετά τη διάλυση της σχέσης της, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Η Damarell χώρισε από τον σύντροφό της μόλις λίγες ώρες πριν τον θάνατό της, σύμφωνα με τη Mirror.

Η Jade Damarell, 32 ετών, πέθανε αφού έπεσε σε αγροτική περιοχή στο χωριό Shotton Colliery, στην Αγγλία στις 27 Απριλίου. Η διευθύντρια μάρκετινγκ, που γεννήθηκε στο Χονγκ Κονγκ και ζούσε στο Caerphilly της Ουαλίας, ήταν έμπειρη αλεξιπτωτίστρια με περισσότερες από 400 πτήσεις στο ενεργητικό της.

Δεν υπήρχε «λόγος να υποψιαστεί κανείς» ότι ο εξοπλισμός της δεν λειτουργούσε την ημέρα του θανάτου της. Έκθεση της British SkyDiving ανέφερε ότι είχε ολοκληρώσει επιτυχώς έξι πτήσεις την ημέρα πριν από την τραγωδία.

Ωστόσο, «δεν έκανε καμία προσπάθεια» να ενεργοποιήσει το αλεξίπτωτο ή τη συσκευή εφεδρικής ενεργοποίησης (Automatic Activation Device – AAD) την ημέρα που πέθανε.

Η Jade δεν ενεργοποίησε τη συσκευή και έπεσε στο έδαφος, υποφέροντας από «πολλαπλά τραύματα» όταν προσγειώθηκε ανάσκελα σε ένα χωράφι. Σε δήλωση κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο σύντροφός της Ben Goodfellow επιβεβαίωσε ότι είχαν «διακόψει τη σχέση τους» το βράδυ πριν από τον θάνατό της.

Είχαν γνωριστεί μέσω της «αμοιβαίας αγάπης τους για το άλμα με αλεξίπτωτο», όπως είπε σε σύντομη δήλωση που διάβασε ο ιατροδικαστής Dr Leslie Hamilton. Η Jade δεν φορούσε κάμερα στο κράνος της για το άλμα και είχε φάει πρωινό στις 8:30 π.μ. στο κέντρο αλεξιπτωτισμού λίγο πριν από το άλμα στις 10 π.μ.

Ο Dr Hamilton κατέληξε ότι ο θάνατός της ήταν αυτοκτονία και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια. Η έρευνα ανέφερε ότι είχε αφήσει φακέλους με σημειώσεις γύρω στις 2:30 π.μ. την ημέρα του θανάτου της και ένας από αυτούς απευθυνόταν στην οικογένεια, «ζητώντας συγγνώμη και ευχαριστώντας τους για την υποστήριξή τους».

Περιλάμβαναν λεπτομέρειες για τους κωδικούς πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς της. Η Jade βρισκόταν σε σχέση με τον Ben, 26 ετών, τεχνικό αυτοκινήτων και μουσικό, για περίπου οκτώ μήνες. Είχε επίσης αφήσει σημειώσεις για την οικογένειά της στο τηλέφωνό της.

Το αλεξίπτωτό της δεν άνοιξε κατά το μοιραίο άλμα, όπου υπολογίζεται ότι έφτασε ταχύτητες περίπου 120 μίλια/ώρα κατά την πτώση. Ο Dr Hamilton δήλωσε ότι πέθανε από «βαρύ τραυματισμό».

Η μητέρα της συμμετείχε σε άλμα για να τιμήσει τη μνήμη της κόρης της μετά την τραγωδία.

