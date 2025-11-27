Τροχαίο σημειώθηκε στη Θηβών, όταν σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος εκτοξεύτηκε σε απόσταση αρκετών μέτρων.

«Άκουσα το μπαμ, ακούστηκε σε όλη τη Θηβών, είπε ένας αυτόπτης.

Σύμφωνα με τον Alpha, η σύγκρουση του σκούτερ με το περιπολικό ήταν τόσο σφοδρή που ο μοτοσικλετιστής εκτοξεύτηκε στον αέρα και έπεσε στο οδόστρωμα και απόσταση αρκετών μέτρων.

«Βγήκε το περιπολικό από το ΣΤΟΠ. Το παλικάρι ερχόταν με κανονική ταχύτητα, τού έκαναν κάποιο νόημα να σταματήσει, το αγνόησε τελείως και έπεσε πάρα πολύ άτσαλα», πρόσθεσε ένας άλλος μάρτυρας.

Αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.