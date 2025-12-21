Δεν είναι καλά τα νέα για την ΑΕΚ καθώς ο Ρομπέρτο Περέιρα υπέστη κάταγμα στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, όπως έδειξαν οι εξετάσεις που έκανε, στον αγώνα με την Κραϊόβα.

Ο Αργεντίνος χαφ, ο οποίος είναι αρκετά ανεβασμένος φέτος υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, δέχθηκε ένα χτύπημα στο παιχνίδι με τους Ρουμάνους για το Europa Conference League, την Πέμπτη (18/12).

Στην Ένωση περίμεναν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τελικά αυτά δεν ήταν ευχάριστα, καθώς έδειξαν ότι ο Περέιρα έχει υποστεί κάταγμα στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα.

Ο Περέιρα θα ακολουθήσει συντηρητική αποκατάσταση και δεν θα υποβληθεί σε επέμβαση, με το όνομά του να προστίθεται σε αυτά των Ζίνι, Πιερό και Γκατσίνοβιτς που θα επιστρέψουν μετά την αλλαγή του έτους ενώ από τον αγώνα με τον ΟΦΗ θα απουσιάσει και ο Ορμπελίν Πινέδα που συμπλήρωσε κάρτες.