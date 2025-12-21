Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και η Τσέλσι προστίθεται στη λίστα με τις ομάδες που τον παρακολουθούν και στοχεύουν στην απόκτησή του.

Από την περσινή σεζόν, όταν έκανε το… μπαμ με την Εθνική Ελλάδας, το όνομά του άρχισε να «παίζει» στα διεθνή ΜΜΕ και σιγά-σιγά άρχισαν τα σενάρια για το ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του, παρά το γεγονός ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Γκενκ μέχρι το 2029.

Τους τελευταίους μήνες υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα για τον Καρέτσα και το ενδιαφέρον που υπάρχει από πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες για την απόκτησή του και στη σχετική λίστα προστίθεται τώρα και η Τσέλσι, όπως γράφουν στην Αγγλία.

Οι Λονδρέζοι παρακολουθούν συνεχώς τον 18χρονο διεθνή Έλληνα άσο και για να καταφέρουν να τον αποκτήσουν, με δεδομένο τον έντονο ανταγωνισμό που θα υπάρξει, ποντάρουν στις πολύ καλές σχέσεις που έχουν με τη Γκενκ, με την οποία έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν.

Από τη βελγική ομάδα η Τσέλσι είχε αποκτήσει τόσο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε όσο και τον Τιμπό Κουρτουά και ελπίζει πως θα έχει τον πρώτο λόγο και για τον Καρέτσα.