Φρίκη προκαλεί η είδηση της σύλληψης στην Αττική ενός 20χρονου και ενός 40χρονου με τις κατηγορίες της ασέλγειας σε ανήλικα κάτω των 12 ετών και πιο συγκεκριμένα στα ανίψια του πρώτου, ηλικίας 2 και 4 ετών.

Πρόκειται για μία πολύ δύσκολη υπόθεση που χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, μετά την καταγγελία της μητέρας των δύο αγοριών. Μάλιστα, το 4χρονο εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου και σύμφωνα με πληροφορίες αποκάλυψε τον εφιάλτη που βίωνε από τον θείο του.

Ο 20χρονος και ο 40χρονος είναι ζευγάρι ομοφυλόφιλων, ενώ στα κινητά τους τηλέφωνα εντοπίστηκε και υλικό παιδικής πορνογραφίας τόσο με τα δύο αδερφάκια όσο και με άλλα παιδιά κάτω των 10 ετών.

Ο 20χρονος κρίθηκε ήδη προφυλακιστέος μετά την απολογία του σε εισαγγελέα και ανακριτή, ενώ ο 40χρονος έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη.

Οι κατηγορίες σε βάρος τους είναι γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων, κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας κ.ά.