Η Τζάσμιν Ντένις, στέλεχος μάρκετινγκ, ο σύντροφός της Λίαμ Όλντερνταϊς, 28 ετών, κηπουρός και ο γιος της Τζάσμιν, ο επτάχρονος Μπέρτι, αποτελούν το νοικοκυριό πίσω από ένα από τα πιο ιδιαίτερα και βιώσιμα οικιστικά εγχειρήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο: τη μετατροπή ενός εγκαταλελειμμένου διώροφου λεωφορείου σε κατοικία και αργότερα, σε ιδιαίτερο κατάλυμα Airbnb.

Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού της στη βιώσιμη ανάπτυξη το 2023, η Τζάσμιν ζούσε σε ένα τροχόσπιτο VW μαζί με τον Μπέρτι, τότε τριών ετών, ταξιδεύοντας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος της ήταν να εξοικονομήσει χρήματα από ενοίκια και να βρει μια κατοικία που θα μπορούσε να διαμορφώσει χωρίς να ξεπεράσει τον προϋπολογισμό της. Η ευκαιρία παρουσιάστηκε αργότερα την ίδια χρονιά, όταν εντόπισε στο Facebook Marketplace ένα αχρησιμοποίητο διώροφο λεωφορείο, το οποίο πωλούνταν προς 8.000 λίρες.

Όπως εξηγεί η ίδια, το λεωφορείο ανήκε σε έναν άνδρα που το είχε αγοράσει από πρώην οδηγό λεωφορείου και είχε ξεκινήσει να το μετατρέπει σε κινητό σπίτι για τον ίδιο και τη σύζυγό του, πριν εκείνη φύγει από τη ζωή. Όταν η Τζάσμιν του μίλησε για τα σχέδιά της να το μετατρέψει σε οικογενειακό σπίτι για την ίδια και τον γιο της, εκείνος ενθουσιάστηκε τόσο πολύ με την ιδέα, ώστε της το προσέφερε τελικά για 6.000 λίρες.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο απαιτητική απ’ ό,τι αρχικά υπολόγιζε. Το λεωφορείο, το οποίο για μήνες χρησιμοποιούνταν ως αυτοσχέδια αποθήκη, βρισκόταν σε κακή κατάσταση. Η Τζάσμιν πίστευε αρχικά ότι θα αρκούσε ένα καθάρισμα, λίγο βάψιμο και μερικοί μήνες δουλειάς, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να τα καταφέρει με ένα πριόνι και ένα τρυπάνι. Τελικά, η ανακαίνιση διήρκεσε δύο ολόκληρα χρόνια και εξελίχθηκε σε κοινό εγχείρημα όταν, έξι μήνες μετά την έναρξη των εργασιών, γνώρισε τον σύντροφό της, Λίαμ.

Το ζευγάρι μετέφερε το λεωφορείο στο αγρόκτημα των γονιών του Λίαμ στο Κάλινγκτον της Κορνουάλης και ζούσε εναλλάξ στο λεωφορείο και στο κυρίως σπίτι όσο προχωρούσαν οι εργασίες. Ο πατέρας του Λίαμ, ο Γκάρι, ο οποίος πριν συνταξιοδοτηθεί εργαζόταν στην τοποθέτηση κουζινών, αποδείχθηκε πολύτιμη βοήθεια χάρη στις τεχνικές του γνώσεις.

Σήμερα, το άλλοτε εγκαταλελειμμένο λεωφορείο έχει μεταμορφωθεί σε ένα πλήρως λειτουργικό σπίτι, με τραπεζαρία, εντοιχισμένη κουζίνα, υπέρδιπλο κρεβάτι, μπανιέρα και ακόμη και εξωτερικό υδρομασάζ. Καθώς βρίσκεται σε ιδιωτική γη, έχει χαρακτηριστεί ως SORN (Statutory Off Road Notification), γεγονός που απαλλάσσει το ζευγάρι από την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Για να καταστεί κατοικήσιμο, το λεωφορείο έπρεπε πρώτα να μονωθεί και να αποκτήσει παροχές νερού και ηλεκτρισμού από το σπίτι των γονιών του Λίαμ. Η Τζάσμιν αναφέρει ότι χρησιμοποιούν μια φορητή μονάδα, η οποία μπορεί να στηθεί σε διαφορετικά σημεία, ανάλογα με το πού βρίσκεται το λεωφορείο, το οποίο παραμένει οδηγήσιμο. Οι τοίχοι επενδύθηκαν με άκαμπτα πάνελ μόνωσης Celotex, τοποθετημένα ανάμεσα σε φύλλα αλουμινίου, και στη συνέχεια καλύφθηκαν με ξύλο παλέτας από τοπική μάντρα ανακύκλωσης. Κάθε κομμάτι τρίφτηκε, βερνικώθηκε και καρφώθηκε ξεχωριστά, καθώς, όπως τονίζει η Τζάσμιν, μπορεί να είναι λεωφορείο, αλλά παραμένει ένα σπίτι.

Στο επάνω μέρος, το ζευγάρι δημιούργησε υπνοδωμάτιο και χώρο μπάνιου, με τον Λίαμ να καλύπτει πρώτα την οροφή με διαπνέουσα και αδιάβροχη μεμβράνη και στη συνέχεια να την σοβατίζει για πιο πολυτελές φινίρισμα. Παράλληλα, ανέλαβαν μόνοι τους και την εξωτερική ανακαίνιση, περνώντας τρεις εβδομάδες τρίβοντας το λεωφορείο πριν το βάψουν.

Στο ισόγειο, ο χώρος τραπεζαρίας με πάγκους συνεχίζει τη φιλοσοφία της επαναχρησιμοποίησης, με καθίσματα από σανίδες σκαλωσιάς και ειδικά κατασκευασμένα μαξιλάρια που η Τζάσμιν προμηθεύτηκε από ανεξάρτητο δημιουργό στο Etsy. Στο κέντρο δεσπόζει μια εντυπωσιακή επιφάνεια τραπεζιού από ξύλο οξιάς με φυσικά νερά, προερχόμενη από χώρο του National Trust, η οποία στηρίζεται στα σιδερένια πόδια μιας παλιάς ραπτομηχανής που ανήκε στον πατέρα του Λίαμ. Το προστατευτικό της σκάλας κατασκευάστηκε από κλαδιά δέντρων του αγροκτήματος που κόπηκαν για να δημιουργηθεί χώρος για το λεωφορείο, με τον Μπέρτι, όπως αναφέρει η Τζάσμιν, να απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτή τη διαδικασία.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η μπανιέρα, η οποία αγοράστηκε από το eBay έναντι μόλις 3,20 λιρών, σύμφωνα με την Daily Mail. Επειδή δεν χωρούσε στη στενή σκάλα, χρειάστηκε να περαστεί από το πίσω παράθυρο. Σύμφωνα με την Τζάσμιν, βρισκόταν σε άψογη κατάσταση και το μόνο που αντικαταστάθηκε ήταν το τηλέφωνο του ντους.

Μετά την πρόταση γάμου του Λίαμ μέσα στο λεωφορείο, το αρχικό σχέδιο να αποτελέσει μόνιμη κατοικία για την Τζάσμιν και τον Μπέρτι αναθεωρήθηκε. Το ζευγάρι διαπίστωσε ότι ο χώρος ήταν πλέον μικρός, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι ο Λίαμ ξεπερνά το 1,80 μ. και τα ταβάνια είναι χαμηλά. Σήμερα διαμένουν στο σπίτι των γονιών του Λίαμ και αποφάσισαν να μετατρέψουν το λεωφορείο σε ξεχωριστό κατάλυμα Airbnb, αντί να αποχωριστούν το εγχείρημά τους.

Από τη στιγμή που καταχωρίστηκε τον Αύγουστο, το «Botanical Bus» είναι πλήρως κλεισμένο από ζευγάρια και οικογένειες που αναζητούν μια μοναδική εμπειρία μέσα στη φύση και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή καταλύματα Airbnb στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με την εποχή και ξεκινούν από 176 λίρες τη βραδιά, με την Τζάσμιν να σημειώνει ότι κρατούν μερικές εβδομάδες τον χρόνο για να μένουν οι ίδιοι εκεί, καθώς έχει πλέον μετατραπεί στο προσωπικό τους εξοχικό σπίτι.