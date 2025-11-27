Ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης της Ουκρανίας, Αντρίι Γερμάκ, τόνισε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό περιοδικό Atlantic ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει κάθε ιδέα παραχώρησης ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία ως αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου.

«Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να περιμένει πως θα παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει (συμφωνία για) παραχώρηση εδαφών», δήλωσε ο Γερμάκ, συμπληρώνοντας πως «κανένας άνθρωπος με σώας τας φρένας» δεν θα έκανε κάτι τέτοιο.