Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε την Τρίτη ότι οι «αρχές» ενός αναθεωρημένου αμερικανικού σχεδίου για την παύση της ρωσικής εισβολής στη χώρα του θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για «βαθύτερες συμφωνίες», επισημαίνοντας ότι «πολλά εξαρτώνται» πλέον από την Ουάσινγκτον.

«Βασίζομαι στη συνεχιζόμενη ενεργή συνεργασία με την αμερικανική πλευρά και με τον πρόεδρο Τραμπ. Πολλά εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή η αμερικανική ισχύς είναι αυτή που η Ρωσία λαμβάνει σοβαρότερα υπ’ όψιν», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, σημειώνοντας πως είναι «ιδιαίτερα κυνικό» το γεγονός ότι η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας του ενόσω βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες.

We worked with the Ukrainian negotiating team today on the text of the document prepared with the United States in Geneva.



The principles in this document can be developed into deeper agreements.



It is in our shared interest that security is real.



Το αρχικό σχέδιο της Ουάσινγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο του, αναθεωρήθηκε αφού επικρίθηκε ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα. Ωστόσο, τα αναθεωρημένα σημεία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε τους συμμάχους του ότι είναι έτοιμος να συζητήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ τα «ευαίσθητα σημεία» της προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Απευθυνόμενος στους ηγέτες της αποκαλούμενης Συμμαχίας των Προθύμων, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, επειδή «οι αποφάσεις για θέματα ασφαλείας που αφορούν την Ευρώπη πρέπει να περιλαμβάνουν την Ευρώπη».