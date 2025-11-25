Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε την πρότασή του να φιλοξενήσει η Κωνσταντινούπολη τις απευθείας επαφές ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, θέλοντας να ενισχύσει τον ρόλο της Τουρκίας ως κεντρικού μεσολαβητή στην ουκρανική σύγκρουση.

Η πρόταση διατυπώθηκε κατά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, όπου ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και για τη διευκόλυνση άμεσων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν τόνισε στους συνομιλητές του ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις «μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη». Σημείωσε ακόμη ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή για τον σκοπό αυτό με τα δύο εμπόλεμα μέρη.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της Άγκυρας να εμφανιστεί ως ο βασικός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, υπενθυμίζοντας τους προηγούμενους γύρους συνομιλιών που είχαν φιλοξενηθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ