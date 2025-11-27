Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, επανέλαβε τις βασικές του απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι η Ρωσία θα σταματήσει τις εχθροπραξίες μόνο εάν τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τα εδάφη που διεκδικεί η Μόσχα.

Ο Πούτιν ζητά εδώ και καιρό νομική αναγνώριση των ουκρανικών περιοχών που η Ρωσία έχει καταλάβει με τη βία.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η χερσόνησος της Κριμαίας και το Ντονμπάς, που αποτελείται από τις περιφέρειες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, οι οποίες βρίσκονται πλέον κατά μεγάλο μέρος υπό ρωσική κατοχή.

Για το Κίεβο -που έχει αποκλείσει την παραχώρηση των τμημάτων του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει- η επιβράβευση της ρωσικής επιθετικότητας δεν συζητείται.

«Αν δεν αποσυρθούν, θα το πετύχουμε με τη δύναμη των όπλων»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Κιργιστάν, ο Πούτιν επανέλαβε ότι η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τις επίμαχες περιοχές.

«Αν δεν αποσυρθούν, θα το πετύχουμε με τη δύναμη των όπλων», είπε.

Ωστόσο, οι αργές ρωσικές προελάσεις στην ανατολική Ουκρανία έχουν κοστίσει σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με το αμερικανικό Institute for the Study of War, με τον σημερινό ρυθμό θα χρειαστούν σχεδόν δύο ακόμη χρόνια για να καταλάβει η Μόσχα το υπόλοιπο της περιφέρειας του Ντονέτσκ, σύμφωνα με το BBC.

Οι δηλώσεις της Πέμπτης ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν αναφέρθηκε στις έντονες διπλωματικές ζυμώσεις της περασμένης εβδομάδας, όταν ΗΠΑ και Ουκρανία είχαν εντατικές συζητήσεις για ένα ειρηνευτικό σχέδιο που φέρεται να είχε συνταχθεί τον Οκτώβριο από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Το αρχικό σχέδιο, το οποίο έκλινε έντονα προς τις ρωσικές απαιτήσεις, αναθεωρήθηκε στη συνέχεια. Ωστόσο, εκτιμάται ότι δεν επιλύει το ζήτημα των κατεχόμενων εδαφών -το οποίο, μαζί με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.

Ο Πούτιν είπε ότι το νέο αναθεωρημένο σχέδιο έχει παρουσιαστεί πλέον στη Ρωσία και ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τη «βάση» για μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Πρόσθεσε όμως ότι είναι «απολύτως αναγκαίο» να συζητηθούν «ορισμένα συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να διατυπωθούν με διπλωματική γλώσσα».

Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσαν η Κριμαία και το Ντονμπάς να αναγνωριστούν ως υπό ρωσικό de facto έλεγχο αλλά όχι νομικά, ο Πούτιν απάντησε: «Αυτό είναι το επίκεντρο της συζήτησής μας με τους Αμερικανούς συνομιλητές μας».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία θα συμμετέχει ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται στη Μόσχα το πρώτο μισό της επόμενης εβδομάδας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ενδέχεται να τον συνοδεύσει.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γερμάκ ανέφερε ότι ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ αναμένεται στο Κίεβο αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε ότι «απομένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Πούτιν: Παράνομη η ηγεσία της Ουκρανίας, δεν έχει νόημα να υπογράψουμε έγγραφα μαζί της

Μιλώντας ξανά στους δημοσιογράφους, ο Πούτιν εξέφρασε την περιφρόνησή του προς την ουκρανική ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε παράνομη, και είπε ότι δεν υπάρχει «κανένα νόημα» να υπογραφούν έγγραφα μαζί της.

Η Ουκρανία βρίσκεται υπό στρατιωτικό νόμο από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 και δεν μπόρεσε να διεξαγάγει προγραμματισμένες εκλογές. Νωρίτερα φέτος, το ουκρανικό κοινοβούλιο ψήφισε ομόφωνα για να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα του προέδρου Ζελένσκι, του οποίου η θητεία έληξε την άνοιξη.

Ο Πούτιν απέρριψε επίσης τις προειδοποιήσεις Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο τις επόμενες δεκαετίες.

«Αυτό μας φαίνεται πραγματικά αστείο», είπε.

Ο Λευκός Οίκος και ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πρόσφατη διπλωματική προσπάθεια προώθησης των συνομιλιών ειρήνης, αλλά οι Ευρωπαίοι εκφράζουν επανειλημμένα σκεπτικισμό για το κατά πόσον ο Πούτιν έχει πραγματική πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο.

Την Τετάρτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εξακολουθεί να λειτουργεί με μεταπολεμική νοοτροπία και να βλέπει την ευρωπαϊκή ήπειρο ως «σφαίρα επιρροής» όπου κυρίαρχα κράτη μπορούν να «τεμαχίζονται».