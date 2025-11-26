Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τις συνομιλίες σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων, όπως επιβεβαίωσε χθες Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας παράλληλα ότι υπάρχει πιθανότητα να παραστεί στη συνάντηση και ο γαμπρός του.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ θα πάει εκεί, πιθανόν μαζί με τον Τζάρεντ (σ.σ. Κούσνερ). Δεν είμαι σίγουρος πως θα πάει ο Τζάρεντ, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία, είναι έξυπνος τύπος, και θα πάνε να συναντήσουν τον πρόεδρο Πούτιν, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ακόμη, φάνηκε να αφήνει κατά μέρος την αυριανή προθεσμία που είδε δώσει στην Ουκρανία για να αποδεχτεί αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, λέγοντας πως «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει» ο πόλεμος.

Εκτίμησε ακόμη ότι σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως η Μόσχα συμφώνησε να κάνει παραχωρήσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.