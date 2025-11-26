Ο επικεφαλής του επιτελείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Στρατού, Ντάνιελ Ντρίσκολ, ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψής του στο Κίεβο αυτήν την εβδομάδα.

«Σας ευχαριστούμε για την αντικειμενικότητα και το εποικοδομητικό πνεύμα σας», έγραψε ο Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. «Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, αναμένουμε τον υπουργό Στρατού (των ΗΠΑ) στο Κίεβο αυτήν την εβδομάδα και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να οριστικοποιήσουμε τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό της αιματοχυσίας».

Ο Αντρίι Γερμάκ δήλωσε ότι στις συνομιλίες που φιλοξενήθηκαν στη Γενεύη μπήκαν «γερά θεμέλια», διαβεβαιώνοντας πως το Κίεβο προσβλέπει σε «περαιτέρω συνεργασία» με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

«Η Ουκρανία δεν στάθηκε ούτε θα σταθεί ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη. Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους. Η συνάντηση των προέδρων θα προετοιμαστεί διεξοδικά και άμεσα από την πλευρά μας», ανέφερε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι.