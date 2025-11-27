Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία μπορεί να αποτελέσει τη βάση, ώστε να επιτευχθούν συμφωνίες στο μέλλον, τονίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στο Μπισκέκ χαρακτήρισε «γελοία» την ιδέα η Ρωσία να επιτεθεί στην Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Μόσχα δεν έχει τέτοια σχέδια. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Πούτιν δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ υπολογίζουν τις θέσεις μας», προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να συζητήσουν για την επίτευξη σταθερότητας.

Επίσης, δήλωσε πρόθυμος να συζητήσει το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ προέκυψε μετά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα, αλλά οι διατάξεις είχαν συζητηθεί πριν από τη ρωσοαμερικανική σύνοδο κορυφής.

«Μετά από αυτό, πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις στη Γενεύη μεταξύ των αμερικανικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών. Από όσο καταλαβαίνω, αποφάσισαν μεταξύ τους ότι και τα 28 σημεία θα πρέπει να χωριστούν σε τέσσερα ξεχωριστά στοιχεία. Όλα αυτά μας μεταφέρθηκαν», είπε ο Πούτιν.

Σχολιάζοντας το αμερικανικό σχέδιο, τόνισε ότι πρέπει να μεταφραστεί «σε διπλωματική γλώσσα».

«Θα ήταν αγενές να μιλήσουμε για τελικές εκδόσεις του ειρηνευτικού σχεδίου αυτή τη στιγμή, καθώς δεν υπάρχουν. Συνολικά, βλέπουμε ότι η αμερικανική πλευρά λαμβάνει υπόψη τη θέση μας, η οποία συζητήθηκε πριν από το Άνκορατζ και μετά την Αλάσκα, σε κάποιο βαθμό. Κάποια στιγμή, σίγουρα πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε σοβαρά ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα. Όλα πρέπει να τεθούν σε διπλωματική γλώσσα», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το TASS.

Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι μόλις τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τις θέσεις τους σε βασικές περιοχές, τότε οι μάχες θα σταματήσουν, αλλά αν δεν το κάνουν, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα επιτύχουν τους στόχους τους με τη βία.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι ο ρυθμός της προέλασης της Ρωσίας προς όλες τις κατευθύνσεις «αυξάνεται αισθητά».

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για την Ουκρανία

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, έπειτα από ώρες επίπονων διαπραγματεύσεων στη Γενεύη που παραλίγο να καταρρεύσουν πριν καν ξεκινήσουν, οι αμερικανικές και ουκρανικές ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία σε αρκετά θέματα, αλλά «έβαλαν σε αγκύλες» τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία -όπως τα εδαφικά ζητήματα και οι σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ– ώστε να τα αποφασίσουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το αρχικό σχέδιο, αποτελούμενο από 28 σημεία, είχε καταρτιστεί τον προηγούμενο μήνα από τον Κιρίλ Ντμιτρίεφ -ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν– και τον εκπρόσωπο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Προέβλεπε την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από πόλεις του Ντονμπάς που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, τον περιορισμό του ουκρανικού στρατού και τη δέσμευση ότι η χώρα δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, στις διαπραγματεύσεις της Κυριακής στην Ελβετία -υπό την ηγεσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, και του επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ- το σχέδιο αναθεωρήθηκε δραστικά και περιορίστηκε σε 19 σημεία.

Συγκεκριμένα, το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του επιμένουν ότι αφετηρία για οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να είναι η υφιστάμενη γραμμή του μετώπου.

Επιπλέον, τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση εδαφών που κατέλαβε στρατιωτικά η Ρωσία, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει μόνη της για την ένταξή της στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ -ζητήματα στα οποία η Μόσχα προσπαθεί να θέσει βέτο ή όρους.