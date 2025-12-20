Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε «πάνω από 70 στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία», αναπτύσσοντας «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό», ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») χθες Παρασκευή (μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας).

Διευκρίνισε ότι η επιχείρηση άρχισε στις 16:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 23:00 ώρα Ελλάδας) και ότι εξαπολύθηκαν «πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον θέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.