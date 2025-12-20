Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι πόλεμοι μετά την Ουκρανία, εφόσον η Ρωσία αντιμετωπίζεται με σεβασμό, απορρίπτοντας ως «ανοησίες» τους ισχυρισμούς ότι η Μόσχα σχεδιάζει να επιτεθεί σε ευρωπαϊκές χώρες.

Σε μια τηλεοπτική εκδήλωση διάρκειας σχεδόν τεσσεράμισι ωρών, ο Πούτιν ερωτήθηκε από τον ανταποκριτή του BBC, Στιβ Ρόζενμπεργκ, αν θα υπάρξουν νέες «ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» – όρος που χρησιμοποιεί για τη γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία.

«Δεν θα υπάρξουν επιχειρήσεις, αν μας φέρεστε με σεβασμό και αν σέβεστε τα συμφέροντά μας, όπως πάντοτε προσπαθήσαμε να σεβόμαστε τα δικά σας», απάντησε.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να πάει σε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη «από τώρα», αν αυτό θελήσουν οι Ευρωπαίοι.

Απαντώντας σε ερώτηση του BBC Russia, πρόσθεσε ότι δεν θα υπάρξουν νέες ρωσικές εισβολές «αν δεν μας εξαπατάτε, όπως μας εξαπατήσατε με την ανατολική επέκταση του ΝΑΤΟ».

Ο Πούτιν επανέλαβε τις πάγιες κατηγορίες του κατά του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι αθέτησε υποτιθέμενη υπόσχεση του 1990 προς τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ισχυρισμό που ο ίδιος ο Γκορμπατσόφ είχε αργότερα διαψεύσει.

Περισσότερες από τρία εκατομμύρια ερωτήσεις

Η τηλεοπτική «Άμεση Γραμμή» συνδύασε ερωτήσεις πολιτών και δημοσιογράφων από όλη τη Ρωσία, με τον Πούτιν να κάθεται κάτω από έναν τεράστιο χάρτη της Ρωσίας που περιλάμβανε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων και την Κριμαία, την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014. Η ρωσική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι είχαν υποβληθεί περισσότερες από τρία εκατομμύρια ερωτήσεις.

Λίγες ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσης, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην περιοχή της Οδησσού. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Παρότι η εκδήλωση ήταν σε μεγάλο βαθμό σκηνοθετημένη, προβλήθηκαν και ορισμένα επικριτικά σχόλια πολιτών, όπως ένα που χαρακτήριζε την εκδήλωση «τσίρκο», άλλα που διαμαρτύρονταν για διακοπές στο διαδίκτυο και για την κακή ποιότητα του νερού. Οι αρχές απέδωσαν τις διακοπές του κινητού ίντερνετ σε επιθέσεις ουκρανικών drones.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε και στην προβληματική πορεία της ρωσικής οικονομίας, με την άνοδο των τιμών, την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την αύξηση του ΦΠΑ από 20% σε 22% από την 1η Ιανουαρίου. Την ίδια ώρα, η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε μείωση των επιτοκίων στο 16%.

Η σημερινή κατάσταση στη γραμμή του μετώπου

«Έτοιμος και πρόθυμος» για τον τερματισμό του πολέμου

Παρά τις αναφορές σε εσωτερικά ζητήματα, το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία βρισκόταν διαρκώς στο παρασκήνιο. Ο Πούτιν δήλωσε εκ νέου «έτοιμος και πρόθυμος» να τερματίσει τον πόλεμο «με ειρηνικό τρόπο», χωρίς ωστόσο να δείξει διάθεση ουσιαστικού συμβιβασμού. Επανέλαβε τις απαιτήσεις του για αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τέσσερις περιοχές που η Ρωσία κατέχει εν μέρει και για εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Ζήτησε επίσης τη διεξαγωγή νέων εκλογών στην Ουκρανία στο πλαίσιο ειρηνευτικών προτάσεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ρωσία θα σταματούσε τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Ο Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση ότι «δημιούργησε έναν εχθρό» από τη Ρωσία και υποστήριξε πως «ο πόλεμος διεξάγεται εναντίον μας με τα χέρια Ουκρανών νεοναζί», επαναλαμβάνοντας τη γνωστή ρητορική του κατά της ουκρανικής ηγεσίας.

Προς το τέλος της μαραθώνιας εκδήλωσης, απάντησε και σε ερωτήσεις πιο προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνοντας ότι πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά και προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι ερωτευμένος, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.