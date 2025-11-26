Προβληματισμός επικρατεί στις ηγεσίες των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καλούνται να βρουν τρόπο να χρηματοδοτήσουν άμεσα την Ουκρανία, καθώς τα αποθέματά της αναμένεται να εξαντληθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

Πριν από ένα μήνα σε Σύνοδο Κορυφής οι ηγέτες της ΕΕ ήλπιζαν να συμφωνήσουν στη χρήση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων, δίνοντας στο Κίεβο ένα δάνειο ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η συζήτηση σταμάτησε, μετά τη σφοδρή αντίδραση του Μπαρτ Ντε Βέβερ, πρωθυπουργού του Βελγίου.

Το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στο Βέλγιο και η χώρα φοβάται να αξιοποιήσει τα συγκεκριμένα χρήματα, γιατί μπορεί να αντιδράσει η Ρωσία. Επιπλέον, η ηγεσία της θεωρεί ότι θα υπάρξουν νομικά προβλήματα που στο τέλος θα επωμιστεί το βελγικό κράτος και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι η χώρα είναι μέλος της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η ηγεσία της ΕΕ σκέφτεται να χορηγήσει δάνειο, με τα χρήματα να προέρχονται από άλλα δάνεια της ΕΕ και την αποπληρωμή να γίνεται μόλις η Ουκρανία δανειστεί από κάπου αλλού, π.χ. από τις ΗΠΑ.

Την Τρίτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα οριστικοποιήσουν «στις επόμενες ημέρες» μια λύση που θα «εξασφαλίσει χρηματοδότηση» στην Ουκρανία.

Ωστόσο, τα προβλήματα δεν έχουν ξεπεραστεί. Πολλά μέλη της ΕΕ πιστεύουν ότι στο τέλος θα αναγκαστούν οι πολίτες τους να χρηματοδοτήσουν επίσημα την Ουκρανία. Ορισμένα δεν έχουν πρόβλημα με αυτή την ιδέα, καθώς οι ηγεσίες τους έχουν επενδύσει πολιτικά στην απειλή της Ρωσίας και τη στήριξη της Ουκρανίας.

Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων όμως, θα έρθει αντιμέτωπη με σφοδρές επικρίσεις και εσωτερικά προβλήματα, σε περίπτωση που εν μέσω οικονομικής κρίσης, αντί να βοηθήσουν τους πολίτες τους, ζητήσουν να «βάλουν πλάτη» σε ένα ξένο κράτος που δεν είναι καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το Politico, μία λύση θα ήταν να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος με βάση το αμερικανικό σχέδιο, καθώς οι οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας θα μειώνονταν από τη στιγμή που θα σταματούσαν οι εχθροπραξίες και η ΕΕ θα μπορούσε πιο εύκολα να δώσει χρήματα, αλλά και να πάρει πίσω.