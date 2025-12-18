Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ γνωστοποίησαν χθες Τετάρτη ότι πραγματοποίησαν νέα αεροπορική επίθεση κατά ταχύπλοου σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες, μετέφερε ναρκωτικές ουσίες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αυτό.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X πως υπήρχαν «πληροφορίες» πως το σκάφος αυτό «μετέφερε ναρκωτικά» και πρόσθεσε πως σκοτώθηκαν «συνολικά τέσσερις άρρενες ναρκωτρομοκράτες» –χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη για τους ισχυρισμούς αυτούς– δημοσιοποιώντας αποχαρακτηρισμένο βίντεο του πλήγματος, διάρκειας 15 δευτερολέπτων.