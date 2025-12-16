Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν χθες Δευτέρα ότι πραγματοποίησαν τρεις αεροπορικές επιθέσεις κατά ισάριθμων σκαφών, τα οποία, σύμφωνα με τις αναφορές τους, μετέφεραν ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού, σκοτώνοντας οκτώ άνδρες που περιέγραψαν ως «ναρκωτρομοκράτες».

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι πως τα σκάφη αυτά κινούνταν «κατά μήκος γνωστών (θαλάσσιων) οδών διακίνησης ναρκωτικών και εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών», επικαλούμενο «πληροφορίες», χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη για αυτό.