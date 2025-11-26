Για «ορισμένα θετικά σημεία» έκανε λόγο την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου το Κρεμλίνο αναφορικά με το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνοντας, όμως, ότι «το έγγραφο δεν έχει συζητηθεί λεπτομερώς με κανέναν».

«Ορισμένα σημεία, μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικά, αλλά πολλά άλλα χρήζουν ιδιαίτερης συζήτησης μεταξύ ειδικών», δήλωσε χαρακτηριστικά στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Ρωσίας σχετικά με το πολυσυζητημένο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων, το οποίο είχαν συντάξει ΗΠΑ και η Ουκρανία.

Λίγο αργότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ από την πλευρά του, δήλωσε ότι «είναι πρόωρο να μιλά κανείς για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία στο άμεσο μέλλον», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Θυμίζεται ότι την Τρίτη, η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα έχει αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία», σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC News.

«Οι Ουκρανοί έχουν δεχτεί τη συμφωνία ειρήνης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος, όπως είχε μεταδώσει η Daily Mail, ενώ την είδηση έχει επιβεβαιώσει και το πρακτορείο Reuters. «Υπάρχουν ορισμένες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει», συμπλήρωσε ο ίδιος.