Στο νοσοκομείο παραμένει ο 9χρονος μαθητής που έλαβε φάρμακο από συμμαθητή του σε σχολείο του Αγρινίου, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το εξιτήριό του να αναμένεται εντός της ημέρας.

«Το παιδί μου τώρα είναι πολύ καλά», ανέφερε αρχικά η μητέρα του την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, μιλώντας στο Action 24.

Η ίδια περιέγραψε τα όσα συνέβησαν την ημέρα του περιστατικού: «Πήγα να τον πάρω από το σχολείο και ήρθε και μου είπε “θέλω να σου πω κάτι… ο φίλος μου, μου έδωσε ένα φάρμακο να πιω και ήπια λίγο”. Έτρεξα να βρω το παιδί αυτό που μένει κοντά στο σπίτι μας για να δω τι έδωσε στο παιδί μου. Αφού τράβηξα φωτογραφία το φάρμακο, πήγα στο σχολείο κατευθείαν να δω αν είναι ενήμεροι για το φάρμακο που είχε το παιδί (σ.σ. ο συμμαθητής) στα χέρια του και το πώς έφτασε στο παιδί μου».

«Η διευθύντρια μου είπε “ηρεμήστε κυρία μου, προφανώς για να το έχει το παιδί μαζί του θα είναι κάποια αντιβίωση. Δεν θα πάθει κάτι το παιδί σας”. Μου είπαν ότι είδαν το φάρμακο στο διάλειμμα την τελευταία ώρα, κάλεσαν τους γονείς του και εκείνοι με τη σειρά τους είπαν ότι το παιδί την προηγούμενη ημέρα κοιμήθηκε με τη γιαγιά και τον παππού του και του έβαλαν το φάρμακο μέσα στην τσάντα του», συμπλήρωσε.

Το φάρμακο ήταν το «Abilify», όπως είπε η ίδια. Πρόκειται για αριπιπραζόλη και είναι ένα αντιψυχωσικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε η μητέρα του 9χρονου: «Το παιδί μου είπε ότι ο φίλος του, του είπε “κοίτα τι φάρμακο πίνω, αν είσαι μάγκας πιες το και εσύ”. Δεν το σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή (σ.σ. ο 9χρονος). Οι γιατροί μου είπαν ότι είτε το παιδί έπινε λιγότερη ποσότητα, είτε περισσότερη, έπρεπε να τον πάμε σε κέντρο δηλητηριάσεων για πλύση στομάχου, όπως και έγινε».

Σε ερώτηση για το αν οι γονείς του άλλου παιδιού επικοινώνησαν με την ίδια, είπε: «Δεν ήρθα καθόλου σε επικοινωνία μαζί τους. Πήρα το παιδί μου και ήρθα κατευθείαν στο νοσοκομείο. Δεν έχω φύγει λεπτό από το πλευρό του παιδιού μου στο νοσοκομείο και δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Δεν με αναζήτησαν».

Η ίδια υπογράμμισε ότι το σχολείο αρνείται πως έχει συμβεί το οτιδήποτε: «Σήμερα έστειλαν e-mail από το σχολείο σε όλους τους γονείς ότι αυτά που λέω εγώ είναι παραπληροφόρηση και δεν συνέβη τίποτα από αυτά στο σχολείο. Η διευθύντρια ήρθε μάλιστα στο νοσοκομείο και μου είπε ότι θα έπρεπε να την ενημερώσω ότι έφερα το παιδί μου στο νοσοκομείο. Δεν με ρώτησε καν αν είναι καλά».