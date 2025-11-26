Νέες επικρίσεις προς την Ευρώπη εξαπέλυσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, λέγοντας ότι ευρωπαίοι πολιτικοί και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να υπονομεύσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίτευξη ενός διακανονισμού για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί προσπαθούν να καταστρέψουν τη δυνατότητα να διευθετηθεί πολιτικά και διπλωματικά η σύγκρουση», δήλωσε στο Radio Sputnik η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε πως «επιθέσεις πληροφοριών εξαπολύονται επανειλημμένα από ευρωπαίους πολιτικούς και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης».