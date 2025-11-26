Καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έπαιρναν μια απροσδόκητη τροπή την περασμένη εβδομάδα, με τη διαρροή ενός ειρηνευτικού σχεδίου που φέρεται να προέρχεται από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ έστελνε ένα απρόσμενο πρόσωπο να συμμετάσχει σε μια σειρά συναντήσεων στο εξωτερικό.

Ο νεότερος υπουργός Στρατού στην ιστορία, ο 39χρονος Νταν Ντρίσκολ, αναφέρεται συχνά ως ο «άνθρωπος των drones» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της προτίμησής του για τις νέες τεχνολογίες στο πεδίο της μάχης. Μέχρι πρόσφατα, ήταν γνωστός κυρίως για τις συζητήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό, τις προμήθειες και τα θέματα προσωπικού στο μεγαλύτερο κλάδο του στρατού.

Ο Ντρίσκολ δεν φαίνεται να έχει μακρά ιστορία στις σχέσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία, ούτε εμπειρία στη διεθνή διπλωματία, και δεν είχε ασκήσει ποτέ δημόσιο αξίωμα.

Ποιο είναι λοιπόν αυτό το όλο και πιο προβεβλημένο πρόσωπο της κυβέρνησης;

Στενός σύμμαχος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς

Η σχέση του Ντρίσκολ με τον νυν αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, ήταν αυτή που τον έφερε στην τροχιά του Τραμπ. Όπως και ο φίλος του Βανς, ο Ντρίσκολ φοίτησε σε δημόσιο πανεπιστήμιο πριν ενταχθεί στον αμερικανικό στρατό και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο νομικής από το διάσημο Πανεπιστήμιο Yale. Και οι δύο εργάστηκαν στον τομέα των οικονομικών μετά την αποφοίτησή τους.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας, ο Ντρίσκολ έγινε αξιωματικός το 2007, ηγήθηκε ενός λόχου ιππικού και αποσπάστηκε στο Ιράκ για αρκετούς μήνες το 2009, σύμφωνα με το BBC.

Ο ίδιος έχει διηγηθεί την ιστορία της γνωριμίας του με τον Βανς μέσω μιας ομάδας φοιτητών βετεράνων στη Νομική Σχολή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Βανς διαβεβαίωσε τους νέους φοιτητές ότι αρχικά θα ένιωθαν σαν να μην ανήκουν εκεί, αλλά μετά από λίγους μήνες θα ξεχώριζαν στις τάξεις. Σύντομα, ο Βανς έγινε φίλος και μέντορας του Ντρίσκολ.

Ο Ντρίσκολ βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά του στην Ελβετία το καλοκαίρι του 2024, όταν ο Βανς τον κάλεσε για να του ανακοινώσει ότι θα ήταν ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ και του ζήτησε να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία.

Την επόμενη μέρα, ο Ντρίσκολ επέστρεψε στις ΗΠΑ, αγόρασε ένα κοστούμι σε ένα εμπορικό κέντρο και πήρε ένα Uber για να πάει στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, όπως είπε στο περιοδικό των αποφοίτων του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, Chapel Hill, το ίδρυμα όπου ήταν φοιτητής.

Μόλις ο Τραμπ επανήλθε στο αξίωμα, ο Ντρίσκολ εγκρίθηκε γρήγορα ως υπουργός Στρατού από τη Γερουσία. Η σφαίρα επιρροής του επεκτάθηκε αφού έγινε βασική φιγούρα στην αποστολή της Εθνοφρουράς σε πόλεις των ΗΠΑ από τον Τραμπ. Στη συνέχεια, ανέλαβε επίσης τον ρόλο του αναπληρωτή διευθυντή του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών.

Αιφνίδια επίσκεψη στην Ουκρανία

Ο Ντρίσκολ έχει μιλήσει συχνά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας τα ουκρανικά drones ως μια σχετικά φθηνή, μαζικής παραγωγής τεχνολογία που είναι καλή για τον πόλεμο.

Ωστόσο, μετά την υποψηφιότητά του για τη θέση του υπουργού Στρατού, αρχικά δεν φάνηκε να εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Αντίθετα, ο Τραμπ βασίστηκε στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, για να καταρτίσει ένα σχέδιο εκεχειρίας.

Όταν την περασμένη εβδομάδα διέρρευσαν λεπτομέρειες ενός σχεδίου 28 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, η Ουκρανία εξέφρασε αμέσως την ανησυχία της για ορισμένα από τα βασικά του σημεία, και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της ακολούθησαν το παράδειγμά της.

Ο Ντρίσκολ έκανε τότε μια αιφνίδια επίσκεψη στην Ουκρανία μαζί με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του Πενταγώνου, την ανώτατη στρατιωτική ομάδα που ταξίδεψε στο Κίεβο από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αμερικανικού στρατού, σκοπός της επίσκεψης ήταν να συναντηθούν με Ουκρανούς αξιωματούχους και να συζητήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ντρίσκολ συναντήθηκε με τον Ζελένσκι και, σύμφωνα με το Politico, παραβρέθηκε σε δεξίωση στην κατοικία του Αμερικανού πρέσβη.

Τις επόμενες ημέρες, ο Ντρίσκολ συμμετείχε σε περισσότερες συζητήσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, και βοήθησε στη σύνταξη ενός «ανανεωμένου και βελτιωμένου πλαισίου ειρήνης».

Συνέχισε με συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους στο Αμπού Ντάμπι, σύμφωνα με τον αμερικανικό συνεργάτη του BBC, CBS News.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι, σε μια προσπάθεια να οριστικοποιήσει το ειρηνευτικό σχέδιο, είχε δώσει εντολή στον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Μόσχα. Είπε ότι ο Ντρίσκολ θα συναντηθεί με την ουκρανική πλευρά.

Μελλοντικός απεσταλμένος… ή υπουργός Άμυνας;

Ο Τραμπ έχει γράψει για τον Ντρίσκολ ότι διαθέτει «ένα ισχυρό συνδυασμό εμπειριών που τον καθιστούν ικανό να λειτουργήσει ως παράγοντας ανατροπής και αλλαγής».

Κάποιοι στην Ουάσινγκτον αναρωτιούνται αν αυτές οι ιδιότητες και η πρόσφατη εμφάνισή του στη διεθνή σκηνή σημαίνουν ότι ο Ντρίσκολ θα μπορούσε κάποια μέρα να αντικαταστήσει τον Πιτ Χέγκσεθ, αν ο Χέγκσεθ παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Άμυνας.

Αν και δεν έχει ποτέ ασκήσει δημόσιο αξίωμα, ο Ντρίσκολ εργάστηκε στο Κογκρέσο ως ασκούμενος στην επιτροπή βετεράνων του Σενάτου, και το 2020 κατέθεσε ανεπιτυχή υποψηφιότητα για έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βόρεια Καρολίνα. Πρώην καθηγητής του έχει αναφέρει ότι ο Ντρίσκολ είχε στόχο «να υπηρετήσει στον στρατό, να πάει στη νομική σχολή και να μπει στην πολιτική».

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ο Ντρίσκολ να αναλάβει επίσημα τον ρόλο του διαπραγματευτή με την Ουκρανία, όταν ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Κιθ Κέλογκ, αποχωρήσει τον Ιανουάριο.

Εναλλακτικά, μπορεί να παραμείνει επικεφαλής των εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών του αμερικανικού στρατού. Ο Ντρίσκολ έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι τόσο ο πατέρας όσο και ο παππούς του υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις πριν από εκείνον και συχνά μιλά για το όραμά του να μεταμορφώσει τον στρατό.

Λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στην Ουκρανία, περιέγραψε στο podcast The Conversation το πώς φαντάζεται το άμεσο μέλλον: Μια εποχή όπου «κάθε πεζοναύτης… θα μεταφέρει ένα drone στη μάχη» και οι στρατιώτες θα βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν θα μπορεί να «ανταποκριθεί στον ρυθμό των επιχειρήσεων».

«Το παράθυρο για να αλλάξουμε είναι τώρα», είπε σε ομιλία του τον Οκτώβριο. «Και θα νικήσουμε με τα chips και το λογισμικό και όχι με το αίμα και τα σώματα των στρατιωτών μας».