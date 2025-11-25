Την ώρα που η Ουάσιγκτον επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, βρίσκεται σε συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι με τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, καθώς και με ρωσική αντιπροσωπεία.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο άτομα ενημερωμένα για τη συνάντηση, ο Ντρίσκολ και οι Ρώσοι ξεκίνησαν τις συνομιλίες το βράδυ της Δευτέρας, με τις συζητήσεις να έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν την Τρίτη. Η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας δεν ήταν άμεσα γνωστή, ωστόσο, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση, ο Ντρίσκολ αναμενόταν να συναντήσει τον Κιρίλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GUR) του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας. Η GUR δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

O Νταν Ντρίσκολ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε παλαιότερη συνάντηση

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι πραγματοποιείται μετά την πρόοδο που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στις συζητήσεις μεταξύ ουκρανικής και αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Γενεύη, όπου συμμετείχε επίσης ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ. «Ο Ντρίσκολ έχει εμπλακεί πολύ έντονα σε αυτή τη διαδικασία ειρήνευσης τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στις συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους. «Είναι προφανώς πολύ εμπλεκόμενος, οπότε μπορεί να επικοινωνήσει αυτό το κομμάτι» στη Ρωσία. «Προφανώς, η Ουκρανία γνωρίζει τι συμβαίνει, γνώριζε από πού προερχόταν» μετά τη Γενεύη, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Οι συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακολουθούν ημέρες κρίσιμων συναντήσεων στο Κίεβο και στη Γενεύη, κατά τις οποίες ο Ντρίσκολ παρέδωσε το αμφιλεγόμενο 28 σημείων ειρηνευτικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά τις συνομιλίες, οι αξιωματούχοι των δύο χωρών παρουσίασαν μια νέα συμφωνία 19 σημείων, πιο ευνοϊκή για το Κίεβο, αφήνοντας όμως τα πιο πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα, όπως τα εδαφικά θέματα και τις σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ, να αποφασιστούν από τους προέδρους των δύο χωρών, σύμφωνα με τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκίι Κισλίτσια.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, «πήραν χωριστούς δρόμους για να συνεχίσουν εκείνα τα κομμάτια από τη δική τους πλευρά. Το καλό με την προσθήκη του Νταν Ντρίσκολ στη διαδικασία είναι ότι προσθέτεις, δεν αφαιρείς και έτσι μπορεί να συνεχίσει συνομιλίες και άλλες ενέργειες». «Όπως είπε χθες ο Ρούμπιο, θα συνεχίσουμε 24/7, προσπαθώντας να κινηθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και επιθετικά», συμπλήρωσε. Δεν ήταν ξεκάθαρο αν οι τρεις πλευρές στο Άμπου Ντάμπι συναντιούνται μαζί ή αν συζητούν χωριστά. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Μπουντάνοφ έχει επιβλέψει μερικές από τις πιο τολμηρές επιθέσεις της Ουκρανίας κατά του ρωσικού στρατού, καθώς και μυστικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας, όπως δολοφονίες και επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας. Ο ίδιος και η GUR έχουν διατηρήσει μία από τις λίγες ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου, διευκολύνοντας την ανταλλαγή χιλιάδων αιχμαλώτων πολέμου και συζητήσεις για άλλα ζητήματα. Με προεδρικό διάταγμα που υπεγράφη το Σάββατο, ο Ζελένσκι διόρισε τον Μπουντάνοφ ως ένα από τα εννέα μέλη των επίσημων αντιπροσωπειών που έχουν την εξουσία «να συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγματεύσεων» με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την επίτευξη «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Η Καρολάιν Λέβιτ

Στο βραδινό του διάγγελμα τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε πλήρη ενημέρωση από τους διαπραγματευτές της Ουκρανίας μετά τις συνομιλίες της Κυριακής και πλέον πιστεύει ότι «τα αναγκαία βήματα για τον τερματισμό του πολέμου μπορούν να γίνουν εφικτά». «Μετά τη Γενεύη, υπάρχουν λιγότερα σημεία -όχι πλέον 28- και πολλά από τα σωστά στοιχεία έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτό το πλαίσιο», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι απομένει αρκετή δουλειά για την οριστικοποίηση του εγγράφου, σημειώνοντας ότι σύντομα «θα συζητήσει τα ευαίσθητα ζητήματα με τον πρόεδρο Τραμπ». Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε, ωστόσο, τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχουν σχέδια «αυτή τη στιγμή» για κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις, η Λέβιτ ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος αισθάνθηκε «αισιόδοξος» μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη. «Οι Ουκρανοί εργάστηκαν μαζί μας σε θέματα γλώσσας και διατύπωσης και το ακούσατε αυτό απευθείας από την αντιπροσωπεία τους χθες. Έτσι νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο», είπε. «Φυσικά, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα αυτά τα σημεία συμφωνούνται. Και φυσικά, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι και το άλλο μέρος σε αυτόν τον πόλεμο, οι Ρώσοι, συμφωνούν επίσης», συμπλήρωσε. Η Ουάσιγκτον, πρόσθεσε, «εμπλέκεται εξίσου και με τις δύο πλευρές σε αυτόν τον πόλεμο».