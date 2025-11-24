Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο βρίσκεται τώρα υπό συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, έχει ενσωματώσει «σωστά» σημεία, ωστόσο τα ευαίσθητα ζητήματα θα συζητηθούν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Προς το παρόν, μετά τις (συνομιλίες στη) Γενεύη, τα σημεία έχουν μειωθεί, δεν είναι πλέον 28, και πολλά σωστά στοιχεία έχουν ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο», είπε ο Ζελένσκι στο καθιερωμένο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Η ομάδα μας έχει ήδη ενημερώσει σήμερα για το νέο προσχέδιο βημάτων και πρόκειται πράγματι για τη σωστή προσέγγιση. Τα ευαίσθητα ζητήματα, τα πιο λεπτά σημεία, θα τα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ».

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η διαδικασία σύνταξης του τελικού εγγράφου θα είναι δύσκολη και ότι η Ουκρανία εκτιμά τη βοήθεια που προσφέρουν άλλες χώρες, καθώς και την «εποικοδομητική» στάση των ΗΠΑ.

Είπε ακόμη ότι προς όφελος της Ρωσίας είναι να υπονομεύσει τη διαδικασία ειρήνευσης και προειδοποίησε τους Ουκρανούς να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, «καθώς γνωρίζουμε πλήρως με ποιον έχουμε να κάνουμε».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι εάν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του πολέμου, «δεν πρέπει να υπάρχουν πύραυλοι, ούτε μαζικά πλήγματα στην Ουκρανία και στον λαό μας. Αυτό είναι κάτι που μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι είναι ισχυροί στον κόσμο».

Τι συμφωνήθηκε στη Γενεύη

Οι διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στη Γενεύη χαρακτηρίστηκαν «έντονες αλλά παραγωγικές» και «άφησαν και τις δύο πλευρές ευχαριστημένες», σύμφωνα με τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσια. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν ζητήματα στα οποία δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, το αρχικό σχέδιο περιλάμβανε 28 σημεία που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Η νέα εκδοχή έχει περιοριστεί σε 19 σημεία.

Μια βασική αλλαγή στο αναθεωρημένο πλαίσιο είναι ότι τα πιο ευαίσθητα πολιτικά θέματα μετατίθενται για αργότερα, ώστε να εξεταστούν απευθείας από τους προέδρους των δύο χωρών.

Οι συζητήσεις ήταν μακρές και σε ορισμένες στιγμές κινδύνευσαν να διακοπούν, ωστόσο οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ουκρανίας κατέληξαν σε συμφωνία σε αρκετές πτυχές του σχεδίου. Παραμένουν, όμως, ανοικτά τα πιο κρίσιμα ζητήματα — όπως το καθεστώς των εδαφών και η θέση ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ — τα οποία θα τεθούν στους Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ουκρανική πλευρά διευκρίνισε ότι «δεν είχε εντολή» να προχωρήσει σε αποφάσεις που αφορούν την εδαφική κυριαρχία, ειδικά ως προς την παραχώρηση περιοχών, κάτι που το ουκρανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι απαιτεί δημοψήφισμα.

Ο Κισλίτσια επισήμανε ότι το νέο κείμενο «έχει ελάχιστη σχέση» με την προηγούμενη εκδοχή που είχε διαρρεύσει και προκαλέσει αντιδράσεις στο Κίεβο: «Πολύ λίγα έχουν μείνει από την αρχική εκδοχή».

«Δημιουργήσαμε ένα γερό πλαίσιο σύγκλισης και σε κάποια σημεία μπορούμε να συμβιβαστούμε», δήλωσε. «Τα υπόλοιπα θα χρειαστούν αποφάσεις ηγεσίας». Οι δύο αντιπροσωπείες μεταφέρουν τώρα τα τελικά κείμενα σε Ουάσιγκτον και Κίεβο για ενημέρωση των προέδρων.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει στη συνέχεια να απευθυνθεί στη Μόσχα, προκειμένου να υπάρξει πρόοδος. Τα αντίγραφα του σχεδίου που δόθηκαν στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών ήταν τα μόνα που επιτράπηκε να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Ο Κισλίτσια υπογράμμισε ότι η αμερικανική πλευρά προσέγγισε τις συνομιλίες με προσοχή, άκουσε προσεκτικά τις ουκρανικές θέσεις και έδειξε διάθεση για προσαρμογές. «Σχεδόν όλα όσα προτείναμε έγιναν αποδεκτά», σημείωσε.