Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε πρατήριο καυσίμων, καταγράφηκε η στιγμή της σύγκρουσης, κατά την οποία ένας 27χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του, τα ξημερώματα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:30 στη λεωφόρο Δεκελείας, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 27χρονος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρόλεϊ.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα να σπάσει το κράνος του 27χρονου και ο ίδιος να εκτοξευθεί στο κράσπεδο του πεζοδρομίου με το κεφάλι.

Κατά πληροφορίες, η μοτοσικλέτα είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με τον αναβάτη να μην προλαβαίνει να κόψει ταχύτητα.

Είναι χαρακτηριστικό πως, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Γ’ Τροχαίας Β/Α Αττικής και συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας.

