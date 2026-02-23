Μια σπουδαία νίκη πήρε ο ΟΦΗ με 3-1 σετ επί του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής της Volley League.

Οι Κρητικοί παίζοντας καλά διατήρησαν ζωντανές τις ελπίδες τους για είσοδο στα playoffs, με τα πάντα πλέον να κρίνονται στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

Τα σετ: 22-25, 18-25, 25-19, 18-25

Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσους, 55 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων ενώ του ΟΦΗ από 9 άσους, 45 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

ΟΦΗ – Φλοίσβος 3-2

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-2

Μίλωνας – Ολυμπιακός 3-1

Κηφισιά – Φοίνικας 3-1

Καλαμάτα – Πανιώνιος 3-0

Βαθμολογία:

1. Παναθηναϊκός 38

2. Μίλωνας 37

3. Ολυμπιακός 32

4. ΠΑΟΚ 31

5. ΟΦΗ 28

6. Καλαμάτα 18

7. Πανιώνιος 17

8. Κηφισιά 14

9. Φοίνικας Σύρου 13

10. Φλοίσβος 12

Επόμενη αγωνιστική

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Φοίνικας Σύρου – Μίλωνας

Φλοίσβος – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Καλαμάτα

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος