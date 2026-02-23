Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, με σημεία των εθνικών οδών που οδηγούν στην Αττική να είναι ήδη στο «κόκκινο».

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις εισόδους του λεκανοπεδίου, με τις καθυστερήσεις να αυξάνονται λεπτό προς λεπτό. Δύσκολη η είσοδος από την Αθηνών-Κορίνθου Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, το κύμα της επιστροφής ξεκινά να «φρενάρει» ήδη από τον Ισθμό, με την κίνηση να διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις σε κομβικά σημεία όπως οι Άγιοι Θεόδωροι, η Κινέτα, τα Μέγαρα και η Νέα Πέραμος.

Ωστόσο, το σοβαρότερο πρόβλημα καταγράφεται στην είσοδο της Ελευσίνας. Εκεί, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα έντονο μποτιλιάρισμα που εκτείνεται σε μήκος 3-4 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από το ύψος των Εργατικών Κατοικιών και φτάνοντας μέχρι την Παραλία Ασπροπύργου.

Σημαντικές καθυστερήσεις σε Αθηνών – Λαμίας και Αττική Οδό

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον οδικό άξονα της ΠΑΘΕ (Αθηνών – Λαμίας). Τα προβλήματα ξεκινούν από τα Οινόφυτα και συνεχίζονται μέχρι τις Αφίδνες, με τη μεγαλύτερη συμφόρηση να παρατηρείται στον σταθμό των διοδίων.

Η ταλαιπωρία συνεχίζεται καθώς τα οχήματα πλησιάζουν στον αστικό ιστό, με σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος του Κρυονερίου, της Κηφισιάς και μέχρι τον κόμβο της Αττικής Οδού προς τη Μεταμόρφωση.

Η κίνηση δεν λείπει ούτε από την Αττική Οδό, όπου καταγράφεται μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» και συνεχίζονται μέχρι και λίγο πριν από την περιοχή της Παλλήνης, καθιστώντας τη διέλευση από τα ανατολικά προάστια ιδιαίτερα χρονοβόρα.