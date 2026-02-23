Έντονος διαδικτυακός καυγάς σημειώθηκε ανάμεσα στον Νίκο Καρανίκα και τον Παύλο Πολάκη, με αφορμή τα επεισόδια που καταγράφηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Η σύγκρουση ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα πήρε δημόσια θέση για τα γεγονότα.

Ο Νίκος Καρανίκας, σχολιάζοντας τα περιστατικά, καταδίκασε τη βία και υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες προέρχονται από «συνδικαλιστές τραμπούκους που δεν έχουν επιχειρήματα, υπερασπιζόμενος παράλληλα τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος απάντησε με αιχμηρό ύφος κάτω από την ανάρτηση.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον Καρανίκα «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο» και τον κατηγόρησε ότι επιδιώκει πολιτικά οφέλη, αφήνοντας παράλληλα υπαινιγμούς για την επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο της φαρμακευτικής κάνναβης.

Η απάντηση του Καρανίκα δεν άργησε, με τον ίδιο να κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς και να ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη «γιατί είναι αριστερός», όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε με προσωπικές αιχμές. Ο Καρανίκας υποστήριξε ότι ο βουλευτής, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του, «στέκεται γονυπετής» απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη, παρά τις – όπως ανέφερε – πολιτικές τους διαφωνίες.

Καταλήγοντας ο Καρανίκας αποκάλεσε τον Παύλο Πολάκη ως «πραξικοπηματία και ξεφτιλισμένο», καλώντας τον να αναλογιστεί τα όσα γράφει.

Η διαδικτυακή σύγκρουση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις εσωτερικές εντάσεις και τις δημόσιες διαφωνίες στον χώρο της αντιπολίτευσης.