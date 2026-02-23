Στον Λευκό Οίκο σήμερα, ο Ντοναλντ Τραμπ υπέγραψε την προκήρυξη που καθιερώνει την 22η Φεβρουαρίου ως National Angel Family Day, τιμώντας τις οικογένειες θυμάτων εγκλημάτων. Παράλληλα, έκανε και δηλώσεις για τις αποπειρές δολοφονίας που έχουν στοχοποιήσει τον ίδιο προσωπικά.

«Διαβάζετε για όλους αυτούς τους τρελούς που πυροβολούν, αλλά επιτίθενται μόνο σε ηγετικούς προέδρους. Δεν πάνε να ρίξουν άλλο πρόεδρο που δεν είναι σημαντικός, καταλαβαίνετε;»

Με αυτή τη φράση, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι θεωρεί τον εαυτό του πολύ σημαντικό πολιτικά και ιστορικά, και ότι η στοχοποίησή του δεν είναι τυχαία. Συγκρίνοντάς τον εαυτό του με τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Τζον Κένεντι πρόσθεσε ότι τέτοιες απειλές είναι χαρακτηριστικό των ηγετών που αφήνουν ιστορικό αποτύπωμα:

«Ακριβώς όπως ο Λίνκολν και ο Κένεντι, έτσι και εγώ αντιμετωπίζω απειλές. Αυτοί ήταν μεγάλοι ηγέτες και έτσι είμαι και εγώ — γι’ αυτό γίνομαι στόχος». Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από τουλάχιστον δύο γνωστές απόπειρες δολοφονίας, συμπεριλαμβανομένης της εισβολής στο Mar-a-Lago, όπου ο δράστης είχε οπλιστεί, αλλά εντοπίστηκε εγκαίρως από τις μυστικές υπηρεσίες. Ο Trump τόνισε ότι τέτοιες απειλές επιβεβαιώνουν την πολιτική και προσωπική του σημασία:

«Κάθε προσπάθεια να με βλάψουν δείχνει πόσο ισχυρός είμαι, πόσο καθοριστικός για την Αμερική. Δεν θα με σταματήσουν ποτέ».

Παράλληλα, ο Trump συνδύασε τις αναφορές αυτές με την αποστολή της σημερινής εκδήλωσης, τονίζοντας ότι, όπως τιμά τις οικογένειες θυμάτων εγκλημάτων, έτσι και ο ίδιος αντιμετωπίζει σοβαρές προσωπικές απειλές, αλλά παραμένει αποφασισμένος να υπηρετήσει την Αμερική με δύναμη και θάρρος.