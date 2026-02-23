Σημαντική άνοδο στην Παγκόσμια κατάταξη σημείωσαν οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη. Ο Τσιτσιπάς ανέβηκε τρεις θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 30η με 1.535 βαθμούς.

Από την άλλη, η Μαρία Σάκκαρη σκαρφάλωσε δύο ακόμα θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), για να βρεθεί από την 34η, στην 32η θέση με 1.410 βαθμούς.

Μεγάλη άνοδο 55 θέσεων έκανε ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος είναι πλέον στο Νο. 220 (267 βαθμοί), μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Challenger του Νέου Δελχί, αφού νίκησε τον Βρετανό Όλιβερ Κρόφορντ (Νο.215) με 2-1 σετ.

Στο μεταξύ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αύριο το απόγευμα θα αντιμετωπίσει τον Ούγκο Ουμπέρ στην προσπάθεια του για τη διατήρηση του τίτλου του στο τουρνουά του Ντουμπάι. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει το νούμερο 37 της παγκόσμιας κατάταξης στις 17:00.

Ο Γάλλος τενίστας προηγείται στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με 3-1, όμως ο Τσιτσιπάς εμφανίζεται έτοιμος να πάρει τη νίκη και παράλληλα την πρόκριση για τους «16». Αν τα καταφέρει, τότε θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού των Ρούμπλεφ και Ροαγέ.