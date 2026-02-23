Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας στον κόμβο Ολυμπίων, στον Πύργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα – δύο επιβαίνοντες από κάθε όχημα.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Ένας εκ των τραυματιών φέρεται να έχει υποστεί σοβαρότερα τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.

Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διενέργεια προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.