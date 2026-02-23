Η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε τη νίκη στο Φάληρο με 2-0 επί του Ολυμπιακού και ετοιμάζεται για την αυριανή ρεβάνς στην έδρα της χωρίς να σκέφτεται τι έχει γίνει στο πρώτο ματς, σύμφωνα με τον Κάσπερ Χιούλμαντ.

Ο Δανός τεχνικός της Γερμανικής ομάδας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Για εμάς είναι ένα αβαντάζ το ότι έχουμε παίξει δύο φορές με τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε ακριβώς το τι να περιμένουμε. Θα κάνουμε το παιχνίδι μας και δεν θα σκεφτούμε το πρώτο ματς. Δεν θα έχουμε στο μυαλό μας το τι έγινε στον πρώτο αγώνα. Θα είναι επικίνδυνο να πάρουμε το ματς αυτό κάπως ελαφρά» και πρόσθεσε:

«Έχουμε μία καλή αφετηρία και ένα καλό πρώτο αποτέλεσμα αλλά δεν έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Θα χρειαστούμε την καλύτερη δυνατή απόδοση απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Θα προσεγγίσουμε το ματς όπως πάντα και θέλουμε τη νίκη».

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, για την αυριανή αναμέτρηση τεχνικός της Λεβερκούζεν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μπαντέ, ενώ αμφίβολος είναι ο Τίλμαν.