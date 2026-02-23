Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τραυματίστηκε στον χθεσινό αγώνα της Γκενκ με την αντίπαλο την Σταντάρ Λιέγης, με την Βελγική ομάδα να βγάζει ανακοίνωση για τα νεότερα της υγείας του και μέσα από αυτή να είναι καθησυχαστική.

Ο 18χρονος άσος μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι υπέστη τραυματισμό στον αυχένα και ελαφρά διάσειση. Έτσι δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς της Πέμπτης (26/02) με την Ντίναμο Ζάγκρεμπ που θα κρίνει την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γκενκ αναφέρει:

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από το γήπεδο την Κυριακή (22/02), μετά από μια σκληρή μονομαχία με τον παίκτη της Σταντάρ, Καραμόκο. Η πτώση του ήταν ατυχής.

Τη Δευτέρα, ο Κωνσταντίνος υποβλήθηκε σε επιπλέον νευρολογικές εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι υπέστη τραυματισμό στον αυχένα και ελαφρά διάσειση.

Το ιατρικό μας προσωπικό ακολουθεί αυστηρά το πρωτόκολλο της FIFA για τις διαταραχές της συνείδησης, προκειμένου να παρακολουθεί προσεκτικά την ανάρρωσή του. Ο αγώνας του Europa League της Πέμπτης εναντίον της Ντίναμο Ζάγκρεμπ είναι επομένως πολύ νωρίς για τον Κωνσταντίνο.

Μαζί με το ιατρικό προσωπικό, ο Κωνσταντίνος κάνει ό,τι μπορεί για να είναι ξανά έτοιμος για τον σημαντικό αγώνα του πρωταθλήματος εναντίον της Γάνδη την Κυριακή (01/03).

Όλος ο σύλλογος εύχεται στον Κωνσταντίνο γρήγορη ανάρρωση».