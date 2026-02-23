Σε βατήρα δημιουργίας νέων επενδύσεων έχει εξελιχθεί το λυκαυγές του 2026. Πρόκειται για projects που κυοφορούνται ανά την Ελλάδα και έχουν υπερκεράσει σε σημαντικό βαθμό τον σκόπελο της ελληνικής γραφειοκρατίας.

Στη Νάξο έχει δρομολογήσει το νέο project του ο Αντώνης Ηλιόπουλος, ιδρυτής του Empiria Group. Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα Υποδομών και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου έθεσε πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους, δεδομένου ότι το νέο ξενοδοχείο πρόκειται να αναπτυχθεί εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας, με περιμετρική λιθοδομή, υπόγεια και πισίνες, στη θέση Άγιος Νικόλαος (Πολυχνίου), στην Τοπική Κοινότητα Σαγκρίου, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα αποτελείται από είκοσι έξι κτίρια και θα περιλαμβάνει επτά πισίνες, συνολικού εμβαδού 561,70 τ.μ., καθώς και υποδομές στάθμευσης, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάσεις πυροπροστασίας και επεξεργασίας λυμάτων.

Η συνολική δόμηση θα φτάσει τα 3.975 τ.μ., με κάλυψη 3.756 τ.μ. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα αποτελείται από 26 κτίρια, θα διαθέτει επτά πισίνες συνολικής επιφάνειας 561,7 τ.μ.

Οι όροι

Το γεγονός ότι το έργο χωροθετείται εντός περιοχής Natura 2000 καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων. Σύμφωνα με την οικολογική αξιολόγηση, «δεν αναμένονται σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις» σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλα τα προτεινόμενα μέτρα. Στην κατεύθυνση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία επιβάλλει πρόσθετους όρους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πρόκληση πιθανών επιπτώσεων και να περιοριστεί κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος για τα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής. Η οδική πρόσβαση προς το συγκρότημα επιτρέπεται μόνο μέσω νομίμως υφιστάμενων δρόμων, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στο φυσικό τοπίο χωρίς ειδική άδεια. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος σήμερα έχει παρουσία στη Σαντορίνη (Vedema, Mystique, Istoria), στην Πάρο (Parilio, Cosme, Acron Villas) και στην Πελοπόννησο (Korona), ενώ έχει στα σκαριά δύο ακόμη projects σε Μήλο και Αθήνα.

Χερσόνησος

Νέα ξενοδοχειακή επένδυση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην ανέγερση νέου καταλύματος 4 αστέρων σε έκταση 22,28 στρεμμάτων.

Το νέο κατάλυμα δυναμικότητας 200 κλινών, θα βρίσκεται επί της οδού Γ. Σεφέρη, στην περιοχή “Κεφάλια” ή “Σπήλιους”, στο Λιμένα Χερσονήσου.

Επισημαίνεται ότι για το εν λόγω έργο έχει ήδη εκδοθεί η σχετική προέγκριση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ηρακλείου. Τέλος, φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΝΟΒΑΚ ΑΝΤΟΝΙ – ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ.

Κέρκυρα

Νέο ξενοδοχείο 3 αστέρων πρόκειται να αποκτήσει η Κέρκυρα. Το εν λόγω έργο αφορά σε υφιστάμενο κατάλυμα δυναμικότητας 20 δωματίων/40 κλινών.

Το ακίνητο βρίσκεται σε έκταση 4,53 στρεμμάτων, επί της Επαρχιακής Οδού Νο 17, στην περιοχή Μπαρμπάτι. Για το συγκεκριμένο κατάλυμα έχει ήδη εκδοθεί η σχετική προέγκριση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

Πρόκειται για εργασίες ανακαίνισης αλλά και επέκτασης του ξενοδοχείου, με κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών και διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου. Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία ΑΚΤΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.

Φθιώτιδα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), ανοίγοντας το δρόμο για την τουριστική επένδυση στο ακίνητο της ιαματικής πηγής και κάμπινγκ Κονιαβίτη στη Φθιώτιδα.

Για το εν λόγω ακίνητο που ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, προτιμητέος επενδυτής είχε αναδειχθεί η ισπανική INMO PARCK INVEST.

Έχει συνολική έκταση 593.061,75 τμ και αποτελείται από δύο περιοχές (Α και Β). Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, προβλέπεται πώληση της περιοχής Α και μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 50 ετών της περιοχής Β.

Το τίμημα, που προσέφερε η εταιρεία INMO PARCK INVEST SA είναι για την περιοχή Α 9.338.842,98 ευρώ και για την περιοχή Β, 1.679.341,76 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω επενδυτής αναμένεται να υλοποιήσει τα επόμενα έτη σημαντικές επενδύσεις, αξίας τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και την αξιοποίηση του ακινήτου, του παραλιακού μετώπου και των ιαματικών πηγών.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία πολυτελούς ξενοδοχείου, κατοικιών, μαρίνας, εγκαταστάσεων ευεξίας και καταστημάτων.

Η περιοχή Α είναι γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου με έκταση 520.515,65 τμ και έχει μέτωπο στη θάλασσα που ανέρχεται σε περίπου 1.200 μέτρα. Σύμφωνα με τη μελέτη ΕΣΧΑΔΑ που έχει εκπονηθεί προβλέπεται χρήση Τουρισμού – Αναψυχής, ήτοι τουριστικά καταλύματα, ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των Ιαματικών Πηγών, τουριστικοί λιμένες, κατοικία προσωπικού εγκαταστάσεων, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, κοινωνική πρόνοια, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, περίθαλψη, χώροι συνάθροισης κοινού, εστίαση, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, στάθμευση, εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων, ελικοδρόμιο, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κλπ. Τέλος η περιοχή Β είναι γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου με έκταση 72.546,10 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο περιλαμβάνει και τις δύο ιαματικές πηγές (Μύλος και Καλλυντικά). Η ιαματική πηγή Καλλυντικών είναι αναγνωρισμένη.