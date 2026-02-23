Ένας 26χρονος συνελήφθη για ληστεία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης. Ο άνδρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, πλησίασε 20χρονη κατά την είσοδό της στο αυτοκίνητό της και, χωρίς την άσκηση βίας, αφαίρεσε από το πορτοφόλι της 30 ευρώ, ένα ζευγάρι παπούτσια αξίας 80 ευρώ και ένα κινητό αξίας 200 ευρώ, ενώ αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μετά από έρευνες αστυνομικών, ο 26χρονος εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε το ποσό των 10 ευρώ, το οποίο, αφού κατασχέθηκε, στη συνέχεια αποδόθηκε στην 20χρονη, ενώ πλησίον του συμβάντος βρέθηκε, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην παθούσα το κινητό της τηλέφωνο.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.