Μια σοβαρή καταγγελία έκανε η Ιωάννα Δεσύλλα στο Survivor, υποστηρίζοντας πως ο Μιχάλης Σηφάκης της έδειχνε ερωτικό ενδιαφέρον, παρότι – όπως ανέφερε – διατηρεί σχέση εκτός παιχνιδιού.

Στο επεισόδιο της Κυριακής 23 Φεβρουαρίου, η παίκτρια της μπλε ομάδας μίλησε στην κάμερα και περιέγραψε πως υπήρξαν αγγίγματα και σχόλια από την πλευρά του πρώην ποδοσφαιριστή, τα οποία αρχικά δεν αξιολόγησε σοβαρά, παρά τις προειδοποιήσεις των συμπαικτών της.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, στην αρχή πίστευε πως όλα γίνονταν για αστείο. Ανέφερε ότι της ζητούσε να ξαπλώσει δίπλα του και την άγγιζε, όμως εκείνη θεωρούσε πως δεν υπήρχε πρόθεση, ακριβώς επειδή γνώριζε ότι έχει σύντροφο εκτός ριάλιτι. «Εθελοτυφλούσα», παραδέχτηκε, προσθέτοντας πως τελικά αντιλήφθηκε ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν αθώα. Εκτίμησε μάλιστα ότι η ένταση μεταξύ τους προέκυψε επειδή «θίχτηκε ο εγωισμός του».

Στο πλευρό της στάθηκε και η Αναστασία Στεργίου, η οποία υποστήριξε ότι είχε παρατηρήσει και η ίδια παρόμοια περιστατικά. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι δυο τους θέλησαν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συμβαίνει, κάνοντας – όπως είπε – κάποια «τεστ» στη συμπεριφορά του.

Η ίδια κατήγγειλε επίσης πως εκτός κάμερας ακούστηκαν απειλητικές και προσβλητικές εκφράσεις εις βάρος τους, υποστηρίζοντας ότι δεν ειπώθηκαν δημόσια. Τόνισε ότι από την αρχή υπήρχε μια ιδιαίτερη οικειότητα απέναντι στις δύο παίκτριες, η οποία – όπως εκτίμησε – ήταν πιο έντονη προς την Ιωάννα. Παράλληλα, απέδωσε τη μετέπειτα στάση του σε πληγωμένο εγωισμό, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύουν να αφήσουν το θέμα να περάσει απαρατήρητο.