Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας με πυκνές χιονοπτώσεις πλήττει εκτεταμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας εκατομμύρια πολίτες να περιοριστούν στα σπίτια τους, καθώς έχουν τεθεί σε ισχύ απαγορεύσεις κυκλοφορίας και αυστηρές προειδοποιήσεις για σφοδρή χιονοθύελλα.

Τα φαινόμενα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα έντονα, με ολόκληρη τη βορειοανατολική ακτή να έχει καλυφθεί από πυκνό στρώμα χιονιού. Σε μητροπολιτικά κέντρα όπως η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ το αεροπορικό δίκτυο έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα, καθώς χιλιάδες πτήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν.

Ειδικότερα, πάνω από 5.000 πτήσεις εσωτερικού αλλά και δρομολόγια προς και από τις ΗΠΑ ακυρώθηκαν σήμερα (23.02.2026), ενώ σχεδόν 600 ακόμη παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις. Όπως καταγράφει το FlightAware, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα αεροδρόμια John F. Kennedy και LaGuardia, αμφότερα στη Νέα Υόρκη, τα οποία συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθμό ακυρώσεων.

Heavy bands of snow over New York City. This is the kind of storm you'll be telling your children and grandchildren about. We're going to see some very impressive snowfall totals when this is over. pic.twitter.com/XIXJGoUnxX — Nicholas Isabella (@NycStormChaser) February 23, 2026

Στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης, οδηγοί και ποδηλάτες κινούνται με μεγάλη δυσκολία εξαιτίας της έντασης της χιονόπτωσης, ενώ στο Κουίνς δρόμοι και σταθμευμένα οχήματα έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι. Την ίδια στιγμή, παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ ακυρώθηκαν, καθώς η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών συνεχίζεται.

A delivery cyclist travels along 14th Street as snow falls in the Alphabet City neighborhood of New York, Sunday evening, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Patrick Sison)

Στη Φιλαδέλφεια, κάμερες κυκλοφορίας κατέγραψαν σφοδρή χιονόπτωση γύρω από το Independence Hall, ενώ στο Κλίβελαντ του Οχάιο εκδόθηκε προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι αρμόδιες αρχές κάνουν λόγο για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους και για ριπές ανέμου που αγγίζουν ακόμη και τα 55 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι το κύμα κακοκαιρίας δεν αναμένεται να υποχωρήσει άμεσα, καθώς προβλέπεται να διαρκέσει έως και τη Δευτέρα, επηρεάζοντας μετακινήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και βασικές λειτουργίες των πόλεων. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε ασφαλείς χώρους.

«Αναμένουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν δραματικά εδώ» ενόψει της νύχτας, δήλωσε ο υπεύθυνος της μετεωρολογικής υπηρεσίας Φρανκ Περέιρα. «Η καταιγίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται και καθώς συνεχίζει να ενισχύεται και να κινείται προς τα βόρεια, αναμένουμε ότι οι συνθήκες θα επιδεινωθούν ραγδαία».

Ο Περέιρα επισήμανε ακόμη ότι δεν αποκλείεται το φαινόμενο να μετατραπεί σε κυκλώνα-βόμβα, εξέλιξη που θα επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε πως οι σφοδρές ριπές ανέμου ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες λευκής βροχής, κάνοντας λόγο για μια «πιθανώς ιστορική καταιγίδα» νοτιοανατολικά του διαδρόμου Βοστώνης-Πρόβιντενς.

«Τέτοιοι άνεμοι, σε συνδυασμό με το βαρύ, υγρό χιόνι, αποτελούν συνταγή για κατεστραμμένα δέντρα και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος », δήλωσε ο Μπράις Γουίλιαμς, μετεωρολόγος στο γραφείο της μετεωρολογικής υπηρεσίας στη Βοστώνη. «Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ο συνδυασμός αυτών των ακραίων ποσοτήτων χιονιού με αυτόν τον άνεμο».