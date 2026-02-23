Η «αποκαθήλωση» του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάτεν–Γουίνδσορ συνεχίζεται ασταμάτητα. Μόλις λίγες ημέρες μετά τη σύντομη κράτησή του από τη Σκότλαντ Γιαρντ για πιθανή κατάχρηση δημόσιου αξιώματος κατά την περίοδο 2001–201, η εμβληματική φωτογραφία που τον δείχνει να φεύγει ανήσυχος από το αστυνομικό τμήμα έχει πλέον μετατραπεί σε εκθεσιακό αντικείμενο στο Λούβρο.

Το πρωτόγνωρο περιστατικό κατέγραψε το πρακτορείο Reuters στο Λούβρο, όπου ακτιβιστές κατάφεραν ανενόχλητοι να τοποθετήσουν τη γνωστή «mugshot» του Άντριου, στιγμιότυπο από τη σύλληψή του, σχεδόν δίπλα στην παγκοσμίου φήμης Μόνα Λίζα. Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και πυροδότησε συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ενέργεια των ακτιβιστών, που τοποθέτησαν τη φωτογραφία του Άντριου δίπλα στο πιο διάσημο έργο τέχνης παγκοσμίως, συνοδεύτηκε από σχόλια που έκαναν λόγο για «πτώση από τη χάρη». Παράλληλα, χρήστες του διαδικτύου σπεύδουν να σχολιάσουν ότι το μουσείο του Παρισιού απέκτησε πλέον ένα ακόμη «αριστούργημα».

Το νέο έκθεμα του Λούβρου παρουσιάζει τον Άντριου, ο οποίος ερευνάται σε υπόθεση συνδεόμενη με τα δικαστικά έγγραφα γύρω από τον Τζέφρι Έπσταϊν, να μεταφέρεται συνοδευόμενος από αστυνομικούς – φορώντας πολιτικά – στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, φεύγοντας από το αστυνομικό τμήμα του Νόρφολκ όπου είχε καταθέσει ως ύποπτος για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος.

«Φαινόταν ζαλισμένος, σοκαρισμένος, ήταν σκυφτός», σχολίασε η πρώην εκπρόσωπος Τύπου της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, Αλίσα Άντερσον περιγράφοντας τις φωτογραφίες από την αποχώρηση του Άντριου από το αστυνομικό τμήμα.

Σημειώνεται ότι η σύλληψη του Άντριου έγινε ανήμερα των 66ων γενεθλίων, στο κτήμα Σάντρινγχαμ στο Νόρφολκ στην ανατολική Αγγλία. Οχήματα χωρίς διακριτικά και αστυνομικοί με πολιτικά εθεάθησαν να φθάνουν στην κατοικία όπου διαμένει από τότε που αποχώρησε από το Ουίνδσορ.

Μετά από περίπου 12 ώρες υπό κράτηση ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου αφέθηκε ελεύθερος αλλά παραμένει υπό έρευνα. Το αγαπημένο παιδί της βασίλισσας Ελισάβετ τάραξε τον θεσμό της βασιλείας στη Βρετανία λόγω της εμπλοκής του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Αναλυτές κάνουν λόγο για τον χειρότερο εφιάλτη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, με ορατό τον κίνδυνο για όλα τα μέλη της και ιδίως τον αδερφό του Κάρολο και το διάδοχό του θρόνου, Γουίλιαμ.

Activists at the Louvre hung a framed Reuters photograph of Andrew Mountbatten-Windsor slumped in the back of a car leaving a police station on the day of his arrest pic.twitter.com/OmNAOsFwmS — Reuters (@Reuters) February 22, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, μερίδα βουλευτών εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν έρευνα και στο κοινοβούλιο για τον ρόλο του αδερφού του βασιλιά ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς όπως φαίνεται, ενώ έδινε πληροφορίες στον Έπσταϊν, πίεζε συγχρόνως υπουργούς και βουλευτές να του δώσουν μεγαλύτερο κυβερνητικό ρόλο.

Με τη βρετανική κυβέρνηση να εξετάζει την εισαγωγή ειδικής νομοθεσίας που θα απέκλειε οριστικά τον Άντριου από τη διαδοχή, ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα από τον αδελφό του πέρυσι και τον ανάγκασε να φύγει από το σπίτι του στο Ουίνδσορ, εκφράζει «βαθιά ανησυχία» και έχει ξεκαθαρίσει ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του».