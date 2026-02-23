Στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Νικαίας σχολίασε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας πως έκανε ένα λάθος που δεν προχώρησε σε μήνυση εναντίον του γιατρού του νοσοκομείου.

Δήλωσε, μιλώντας στον στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι ο ίδιος δεν ζήτησε τη σύλληψη του γιατρού, αλλά «ο γιατρός τον χτύπησε στο χέρι, κάτι που είδαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν».

Τόνισε ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκε και ο αστυνομικός διευθυντής που ήταν στο σημείο και ανέφερε επίσης ότι δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, αλλά ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ, επειδή θεώρησε ότι υπήρχε πιθανότητα να γίνουν επεισόδια.

Προανήγγειλε πάντως ότι θα επισκεφθεί εκ νέου το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες.

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να παραδώσει στον διάδοχό του το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, για αυτό, όπως είπε, το υπουργείο θέλει να αξιοποιήσει και το τελευταίο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός πως την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους και στα ιδιωτικά φαρμακεία, ενώ σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή είναι για δύο κατηγορίες ασθενειών, αλλά μέχρι τον Μάιο θα έχουν ανοίξει όλες οι κατηγορίες.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα μείνουν μόνο τα φάρμακα που κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ. «Το 80% των ασθενών θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται τα φάρμακα υψηλού κόστους είτε μέσω αποστολής στον τόπου που έχει δηλώσει, είτε στο φαρμακείο της γειτονιάς», όπως είπε.