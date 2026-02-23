Ένας 23χρονος φίλαθλος τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΑΕΚ – Λεβαδειακός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός, συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς μετά το τέλος του αγώνα έξω από το γήπεδο, άναψε φωτοβολίδα, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του, ο οποίος οδήγησε σε ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου.

Ο 23χρονος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Κατόπιν εντολής εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.