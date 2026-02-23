Η αγορά ακινήτων διατηρεί τη δυναμική της, με τους ανθρώπους της αγοράς να εκτιμούν, ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον όπως και οι ανοδικές τάσεις των τιμών στην αγορά ακινήτων αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς.

Ειδικά για το υψηλότερων προδιαγραφών τμήμα της αγοράς εκτιμάται ότι η πορεία του θα συνεχίσει να είναι θετική, με τη δυναμική να τροφοδοτείται από το ενδιαφέρον ξένων αγοραστών και επενδυτών, την καλή επίδοση του τουρισμού, τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, αλλά και τη σταδιακή αναβάθμιση των υποδομών της χώρας.

Πόσα ακίνητα άλλαξαν χέρια

Με βάση τα συμβόλαια που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, το 2025 άλλαξαν χέρια 41.743 ακίνητα συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα 4,2 δισ. ευρώ.

Οι ακριβότερες αγοραπωλησίες ακινήτων εντοπίζονται σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Ελληνικό, Αλιμο, Κολωνάκι, Φιλοθέη, Σπέτσες, Κέα όπου επικρατεί χορός εκατομμυρίων. Στις περιοχές αυτές οι τιμές σπάνε τα κοντέρ, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που βγάζουν μάτι, όπως ένα διαμέρισμα 112 τ.μ. του 1964 στον Πειραιά που πουλήθηκε, σύμφωνα με το συμβόλαιο, στην τιμή των 3,9 εκατ. ευρώ.

Πανάκριβα και ανάρπαστα είναι και τα πάρκινγκ. Μάλιστα, μια θέση στάθμευσης 12,5 τ.μ. στην Κηφισιά πωλήθηκε, όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο της αγοραπωλησίας, στην τιμή του 1 εκατ. ευρώ, όσο δηλαδή κοστίζει ένα σπίτι σε μια ακριβή περιοχή της Αττικής.

Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στην πρώτη θέση καθώς το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Μεταβιβάσεων Ακινήτων, πραγματοποιήθηκαν 5.816 αγοραπωλησίες ακινήτων. Η συνολική αξία τους αγγίζει τα 626 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, η μέση αξία των 41.743 ακινήτων που μεταβιβάστηκαν το 2025 ανέρχεται 100.770 ευρώ. Οσον αφορά το είδος των ακινήτων, τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί και αναρτηθεί στο Μητρώο δείχνουν ότι:

– 21.354 είναι διαμερίσματα συνολικής αξίας 2,25 δισ. ευρώ

– 4.278 είναι μονοκατοικίες συνολικής αξίας 451,11 εκατ. ευρώ

– 6.566 είναι οικόπεδα συνολικής αξίας 729,5 εκατ. ευρώ

– 3.394 είναι ακίνητα επαγγελματικής στέγης αξίας 589,37 εκατ. ευρώ

– 1.958 είναι θέσεις στάθμευσης αξίας 23,8 εκατ. ευρώ.

Ξένες επενδύσεις

Το περασμένο έτος φαίνεται να ξεθύμανε η όρεξη των ξένων για επενδύσεις στην ελληνική κτηματαγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθαρές εισπράξεις από τις ξένες άμεσες επενδύσεις για την αγορά ακινήτων το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 1,465 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 23,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 που είχαν φτάσει σε 1,925 δισ. ευρώ.

Φορο-έσοδα

Με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων να παραμένουν στον πάγο μέχρι και το 2027 και τον ΦΠΑ στις νέες οικοδομές να έχει ανασταλεί έως το τέλος του 2026, το κύμα στις μεταβιβάσεις ακινήτων αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026. Ο φετινός προϋπολογισμός προβλέπει αυξημένα έσοδα από μεταβιβάσεις και κληρονομιές ακινήτων το επόμενο έτος, που συνολικά αγγίζουν τα 900 εκατ. ευρώ. Από τις αγοραπωλησίες θα εισπραχθούν φόροι που φθάνουν τα 653 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 246 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.