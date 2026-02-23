Όμορφο στιγμιότυπο με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και έναν μικρό φίλο των Μπακς σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εντός έδρας αναμέτρησης των «ελαφιών» με τους Ράπτορς για το ΝΒΑ.

Ο Greek Freak, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, συναντήθηκε με έναν μικρό φίλο της ομάδας, ο οποίος κατάφερε να βγει νικητής από τη μάχη του με τον καρκίνο!

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο Γιάννης να κάνει high-five με τον πιτσιρικά, ενώ αστειεύτηκε με τη δημοσιογράφο που βρισκόταν δίπλα τους, η οποία του είπε «Έχει πολλή δύναμη», για να πάρει την απάντηση: «Θα με αφήσει έξω με τη δύναμή του έξι ακόμη εβδομάδες»!