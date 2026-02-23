Ουκρανικά drones έπληξαν μονάδα άντλησης πετρελαίου που εξυπηρετεί τον πετρελαιαγωγό Druzhba, ο οποίος προμηθεύει με πετρέλαιο την κεντρική Ευρώπη, ανακοίνωσε ουκρανική πηγή ασφαλείας.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στον σταθμό που βρίσκεται στο Ταταρστάν, σε απόσταση άνω των 1.200 χιλιομέτρων από τα ουκρανορωσικά σύνορα, διευκρίνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας SBU χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για τη ζημιά που προκλήθηκε στον αγωγό.

Η επίθεση απειλεί να οξύνει την ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία από τη μία πλευρά και την Ουγγαρία και τη Σλοβακία από την άλλη, οι οποίες έχουν κατηγορήσει το Κίεβο ότι προσπαθεί να μπλοκάρει τη ροή του πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba προς τα διυλιστήριά τους.

Η ροή του ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία έχει διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν ρωσικό drone, σύμφωνα με το Κίεβο, έπληξε εγκαταστάσεις του αγωγού στη δυτική Ουκρανία.

Παρά τον πόλεμο με τη Ρωσία, η Ουκρανία συνέχισε να επιτρέπει τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μέσω των αγωγών που διασχίζουν το ουκρανικό έδαφος, αν και διέκοψε τη ροή του φυσικού αερίου στις αρχές του περασμένου έτους.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν απειλήσει να διακόψουν την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία αν δεν επαναληφθεί η ροή του πετρελαίου.

Το ηλεκτρικό ρεύμα από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία αντιστοιχεί στο 70% των ουκρανικών εισαγωγών και είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα, το ήμισυ των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Η Ουγγαρία έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο τόσο στο 20ό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας όσο και στο ευρωπαϊκό δάνειο προς το Κίεβο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε επιστολή προς τον Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δηλώνει ότι η διακοπή λειτουργίας του Druzhba αποτελεί «απρόκλητη εχθρική ενέργεια που υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας». Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε απαγόρευση επί των περισσότερων εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία.

Όμως, ο πετρελαιαγωγός Druzhba (φιλία στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά για να δοθεί ο χρόνος στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης να απεξαρτηθούν από το ρωσικό πετρέλαιο, χρόνος που η Ουγγαρία και η Σλοβακία άφησαν να περάσει ανεκμετάλλευτος.

Η Ουγγαρία συνεχίζει την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού, ο οποίος έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων.