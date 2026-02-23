Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του για πρόκριση απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και σε αυτή την προσπάθεια, δεν θα είναι μόνος του.

Οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» καταφθάνουν από την Ελλάδα και άλλα μέρη της Ευρώπης στη Γερμανία για το μεγάλο παιχνίδι και η παρουσία τους στην «BayArena» αναμένεται να είναι εντυπωσιακή.

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 2.000 εισιτήρια, ωστόσο ο κόσμος του Ολυμπιακού θα είναι πολύ περισσότερος και συγκεκριμένα, πάνω από 4.000 φίλοι της ομάδας αναμένεται να βρίσκονται εντός σταδίου, προκειμένου να στηρίξουν τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Παράλληλα ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο για όσα πρέπει να γνωρίζουν για την πρόσβαση και την είσοδό τους σε αυτό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Για τον αγώνα με την Bayer 04 Leverkusen που θα γίνει την Τρίτη (24/2, 21:00 τοπική ώρα) στη Γερμανία, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα εξής:

Το σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους μας είναι η πλατεία «Friedrich-Ebert-Platz, Leverkusen». Από το σημείο συνάντησης θα μπορούν οι φίλαθλοί μας να μεταβούν στο γήπεδο είτε με το τρένο από τον σιδηροδρομικό σταθμό «Wiesdorf Leverkusen Mitte Bf», είτε με τα πόδια (20 λεπτά).

Οι θύρες της BayArena θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται εντός της BayArena. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος δοχείων αναπλήρωσης για ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι 10 ml. Σε φιλάθλους που φαίνονται εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ θα πραγματοποιείται αλκοτέστ.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος μεγάλων τσαντών (μεγάλες γυναικείες τσάντες, αθλητικοί σάκοι, βαλίτσες, σακίδια κ.λπ.) στη BayArena. Επιτρέπονται μικρές τσάντες, όπως τσαντάκια μέσης ή τσάντες έως 21cm x 30cm (μέγεθος A4).

Η απόπειρα εισαγωγής κρυφά πανό, πινακίδων ή άλλων απαγορευμένων αντικειμένων θα θεωρηθεί πράξη εξαπάτησης και θα έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση εισόδου του ατόμου στο στάδιο.

Οι κίτρινες σημάνσεις που υποδεικνύουν εξόδους κινδύνου δεν πρέπει να καλύπτονται από οποιοδήποτε υλικό. Μια σημαία/πανό πρέπει να τελειώνει στα σημειωμένα όρια και η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να παραμένει προσβάσιμη.

Στη BayArena γίνονται δεκτές μόνο ανέπαφες / cashless πληρωμές. Αποδεκτές μέθοδοι: πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, Apple Pay και Google Pay. Απαγορεύεται η εισαγωγή φαγητού και ποτών στη BayArena».