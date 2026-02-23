Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού για τον εντοπισμό αγνοούμενων, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου λέμβος με μετανάστες ανατράπηκε, κατά το χρόνο που οι επιβαίνοντες σε αυτήν προσπαθούσαν να επιβιβαστούν σε φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο σημαίας Παναμά, που είχε σπεύσει για να τους βοηθήσει.

Στις έρευνες, σύμφωνα με το Λιμενικό, συμμετέχουν παραπλέοντα σκάφη και ένα εναέριο μέσο.

Το περιστατικό σημειώθηκε 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Διασώθηκαν 20 αλλοδαποί (16 άνδρες και 4 ανήλικοι) και εντοπίστηκαν τρία πτώματα που ανασύρθηκαν από σκάφος της Δύναμης Frontex.

Από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησε μετά το περιστατικό και συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, χθες, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις μεσημβρινές ώρες εντοπίστηκε από Περιπολικό Πλοίο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής το πτώμα μιας 28χρονης αλλοδαπής (υπήκοος Σουδάν) που μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Σημειώνεται πως στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και τα τρία πτώματα που είχαν εντοπιστεί το Σάββατο.