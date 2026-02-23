Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ των Ανδρών ξεκίνησε την προετοιμασία της για τους δυο αγώνες με το Μαυροβούνιο που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 19:00 στη SUNEL Arena και Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 20:00 στην Ποντγκόριτσα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Οι Νάζος Μπαζίνας και Αλέξανδρος Νικολαΐδης δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα εξαιτίας τραυματισμών, με αποτέλεσμα να κληθούν για να βοηθήσουν οι Νίκος Δίπλαρος, Νίκος Τουλιάτος και Νίκος Περσίδης.

Οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν οι Δημήτρης Μωραΐτης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νίκος Πλώτας, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Δημήτρης Κακλαμανάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Το πρόγραμμα έκαναν οι Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, Κώστας Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Ηλιάδης, ενώ σε αυτό θα μπουν αργότερα ο Βασίλης Σπανούλης που καθοδηγεί την Μονακό στη Euroleague και οι Τολιόπουλος, Νετζήπογλου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ που έχουν επίσης κληθεί και θα ενσωματωθούν μετά τους αγώνες του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις και του Παναθηναϊκού με την Παρί.