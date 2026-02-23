Ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη το βράδυ της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου, στα Περιβόλια, στο Ρέθυμνο.

Αυτοκίνητο για άγωστο λόγο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και παρέσυρε δίκυκλα και «καρφώθηκε» σε κολώνα.

Η σύγκρουση ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί αρκετές σοβαρές ζημιές.

Μάλιστα, την ώρα που χτύπησε τα δίκυκλα, μια πέτρα εξφενδονίστηκε στη τζαμαρία του οβελιστηρίου και προκάλεσε ζημιές, και ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανείς στο πεζοδρόμιο για να γίνει κάτι πιο σοβαρό.

Σύμφωνα με το DayNight.gr στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάτι περισσότερο γνωστό σχετικά με την υγεία του οδηγού.