Η ομάδα Με Αλλα Μάτια συνεχίζει τον κύκλο βιωματικών εκδηλώσεων Διάλογοι στο Σκοτάδι, παρουσιάζοντας μια ακόμη ζωντανή συζήτηση που πραγματοποιείται σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού – εκεί όπου η εικόνα αποσύρεται και ο λόγος, η εμπειρία και η αλήθεια αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, δύο γυναίκες με ισχυρή δημόσια παρουσία και διακριτό λόγο, η τραγουδίστρια Νατάσσα Μποφίλιου και η δημοσιογράφος Νατάσα Γιάμαλη, συναντιούνται στο σκοτάδι με τον Βαγγέλη Αυγουλά και το κοινό, για να ανοίξουν έναν ουσιαστικό διάλογο με θέμα:

«Φωνές στο Σκοτάδι: Γυναίκες, Ορατότητα και η Τέχνη τού Να Μιλάς Όταν Σου Λένε να Σωπάσεις»

Η συζήτηση θα εστιάσει σε ζητήματα που αφορούν:

την ισότητα και τη θέση των γυναικών στον δημόσιο λόγο,

τη σιωπή που συχνά επιβάλλεται, άλλοτε ανοιχτά και άλλοτε υπόγεια,

την ανάγκη για ορατότητα, συμπερίληψη και σεβασμό όλων των φωνών, ιδίως κι εκείνων που δύσκολα ακούγονται, τα hate comments και τον τρόπο αντοχής και αντίστασης σε αυτά

τη δύναμη της τέχνης και της δημοσιογραφίας ως μέσων έκφρασης, αντίστασης και κοινωνικής παρέμβασης.

Στους Διαλόγους στο Σκοτάδι, το κοινό δεν ακούει απλώς, αλλά συμμετέχει ενεργά,συνδιαμορφώνοντας τη συζήτηση μέσα από ερωτήσεις. Το σκοτάδι λειτουργεί ως κοινό έδαφος: καταργεί ρόλους, στερεότυπα και εξωτερικές ταυτότητες, επιτρέποντας στις φωνές να ακουστούν ισότιμα.

Λίγα λόγια για τους συνομιλητές

Νατάσσα Μποφίλιου

Μία από τις πιο σημαντικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα και βαθιά συναισθηματική ερμηνεία, έχει συνδέσει το έργο της με κοινωνικό προβληματισμό, προσωπική αλήθεια και δημόσια στάση. Η παρουσία της ξεπερνά τα όρια της σκηνής, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την έννοια της καλλιτεχνικής ευθύνης.

Αναστασία (Νατάσα) Γιάμαλη

Δημοσιογράφος και παρουσιάστρια με σταθερή παρουσία στον δημόσιο διάλογο. Μέσα από τη δημοσιογραφική της πορεία έχει αναδείξει κοινωνικά, πολιτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα, δίνοντας έμφαση στην ελευθερία του λόγου, την ισότητα και τη δημοκρατική συζήτηση. Ξεχωρίζει για τον άμεσο και αιχμηρό λόγο της.

Βαγγέλης Αυγουλάς

Δικηγόρος, ιδρυτής και πρόεδρος της ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια, εισηγητής και ομιλητής για θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας και συμπερίληψης. Συντονίζει τους Διαλόγους στο Σκοτάδι, δημιουργώντας έναν ασφαλή και ουσιαστικό χώρο ανταλλαγής εμπειριών και σκέψεων.

Κοινωνικός σκοπός

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση της δράσης της ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια και συγκεκριμένα για το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, που αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα σε θέματα αναπηρίας, ισότητας και συμπερίληψης.

Στο σκοτάδι, η φωνή βρίσκει χώρο. Και η σιωπή παύει να είναι υποχρεωτική.