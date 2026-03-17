Η άνοδος των τιμών των καυσίμων στην Ευρώπη, η οποία τροφοδοτείται από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, έχει οδηγήσει στην εξάπλωση του φαινομένου που ονομάζεται «τουρισμός καυσίμων».



Πολλοί Ευρωπαίοι οδηγοί επιλέγουν πλέον να διασχίζουν τα σύνορα προς γειτονικές χώρες προκειμένου να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους με φθηνότερη βενζίνη ή ντίζελ, εκμεταλλευόμενοι τις σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι διαφορές αυτές είναι ιδιαίτερα αισθητές. Για παράδειγμα, ενώ στην Πολωνία η μέση τιμή της απλής βενζίνης κυμαίνεται στα 1,50 ευρώ το λίτρο, στο Βέλγιο ανεβαίνει στα 1,63 ευρώ και στην Ολλανδία ξεπερνά τα 2,17 ευρώ, καθιστώντας την μία από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη.

Αυτή η κατάσταση ωθεί τους Γερμανούς να αναζητούν καύσιμα στην Πολωνία, τους Γάλλους να μετακινούνται προς την Ισπανία ή το Βέλγιο και τους Ολλανδούς να στρέφονται στα βελγικά πρατήρια καυσίμων για να αποφύγουν την υψηλή εγχώρια φορολογία.



