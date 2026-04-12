Ο Άρης Μουγκοπέτρος πηγαίνει όλο και καλύτερα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα το Πάσχα του 2025.

Ένα χρόνο μετά, ο ίδιος παίζει και πάλι κλαρίνο μπροστά σε φίλους του και στέλνει μήνυμα αντοχής και δύναμης. Παρά τον τραυματισμό του, ο μουσικός επέδειξε τεράστια θέληση και ήδη έχει καταφέρει πολλά.

«Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι, βρε παιδιά, τέτοια μέρα… Εδώ είμαι πάλι», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στο βίντεο που παίζει κλαρίνο.

Στόχος του είναι να επανέλθει στο επίπεδο που ήταν πριν τον τραυματισμό του. Δείχνει πως θα τα καταφέρει και έχει διαρκώς τη στήριξη όλων όσοι τον αγαπούν.